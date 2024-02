România, în calitate de principal partener comercial al R. Moldova, îndeamnă marii investitori americani să treacă Prutul, deoarece este o „zonă propice pentru investiții”. Declarații în acest sens au fost făcute de ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului de la București, Ștefan-Radu Oprea.

El a remarcat, în cadrul Misiunii de afaceri a companiilor din România în R. Moldova, desfășurată la Chișinău, că în prezent discuțiile dintre autoritățile de pe ambele maluri ale Prutului sunt foarte ușoare.

„Vorbeam cu premierul Dorin Recean mai devreme și-mi dădeam seama că, în ciuda faptului că vorbim româna, înainte nu prea ne înțelegeam. Astăzi vorbim aceeași limbă și ne uităm împreună spre Vest. Ceea ce s-a întâmplat pe 14 decembrie 2023 (deschiderea negocierilor de aderare la UE n.r.) este o garanție a parcursului pe care îl vom avea împreună în UE. Este o garanție și pentru investitorii americani – da, aici în R. Moldova este o zonă propice pentru investiții”, a declarat Ștefan-Radu Oprea citat de presa de la Chișinău.

Potrivit oficialului de la București, fără eforturile României de interconectare a R. Moldova la sursele sigure de energie, lucrurile urmau să fie mai complicate pentru Chișinău.

„Eforturile României de interconectare a R. Moldova au arătat că investim aici și că investitorii vor avea acces la resurse energetice, la finanțare. Suntem aici pentru a vorbi despre capitalizare, pentru a vorbi despre felul în care putem fi și mai prezenți în R. Moldova. România are statutul de principal partener comercial al R. Moldova. Au fost create peste 10 000 de locuri de muncă, e vorba de investiții de peste 400 de milioane de euro, cu cifra de afaceri de peste un miliard de euro. În același timp, putem să facem multe lucruri împreună. Putem diversifica cele 46 de produse pe care noi le importăm în R. Moldova și pe care R. Moldova le exportă în România. Putem crește împreună. Vinurile moldovenești sunt deja și vinuri românești. Împreună putem fi o prezență mai activă pe piețele internaționale. Ne va fi mai ușor să ne poziționăm. Cred că Napa Valley simte tensiunea, pentru că venim foarte tare din urmă și vom exporta vin în SUA. Îmi doresc ca filialele companiilor americane înregistrate în România să fie mai prezente în R. Moldova, iar asta înseamnă că și Asociația Investitorilor din România (AIR) va fi mai puternică”, a menționat ministrul Oprea.

El a mai spus că România și R. Moldova pot realiza lucruri mari împreună: „Să susținem creativitatea antreprenorilor, care pot să aducă proprietate intelectuală în România și R. Moldova. Astfel, o să fim bine conturați pe harta lumii. Această zonă a Europei este cea mai efervescentă din punct de vedere al creșterii economice. Asta înseamnă că investitorii vor găsi aici multe oportunități. Eu simt și sunt sigur că toate companiile americane, împreună cu cele românești, vor ști să fie prezente în R. Moldova și să fructifice aceste oportunități”.

De partea cealaltă, Dorin Recean, premierul de la Chișinău, a dat asigurări investitorilor din România, dar și celor din SUA că „Republica Moldova este un loc sigur pentru investiții”.

„Voi fi onest și deschis: R. Moldova are talent, are inovație, R. Moldova știe să învețe și să preia foarte rapid tehnologiile noi de la companiile internaționale. R. Moldova are nevoie ca aceste oportunități să fie exploatate. Cel mai mare producător de vinuri din Europa Centrală și de Est este din R. Moldova și e un activ profitabil pe Bursa de la București. Una dintre cele mai mari companii din Europa de Est producătoare de softuri este din R. Moldova și e un activ bun pe Bursa de la New York. Mai în glumă mai în serios, zic Napa Valley, Silicon Valley și acum căutăm un Hollywood… Recent, ministrul de Externe al Canadei, care a vizitat R. Moldova, spunea că se simte la noi ca în California de Est.

Ne gândim și la infrastructura deservirii companiilor mari, dar, în același timp, înțelegem că este nevoie de acel ecosistem de întreprinderi mici și mijlocii care să deservească companiile mai mari și aici Guvernul are programe specifice care țintesc anume dezvoltarea ÎMM-urilor. Vreau să menționez câteva industrii, la care să atrageți atenția, clar că acum în vogă este energia, sectorul farmaceutic, electronice, IT și cercetare, infrastructura rutieră și feroviară dar și nodurile logistice.

Deci, R. Moldova își consolidează capacitățile, pentru ca să diminuăm din toate procedurile administrative. Asta va face viața businessului foarte ușoară. Tot Guvernul e la dispoziția dvs. pentru a răspunde la solicitările pe care le aveți. În ultimii ani există o scurtătură între business și Guvern. Noi lucrăm intens pentru a avea acces la piața de capital din România. Noi considerăm că facem parte din acel spațiu unde putem să accesăm piața de capital din România. Închei cu ce am început: R. Moldova are talent, poate inova și vă rugăm să investiți pe termen lung, să faceți parte din această oportunitate”, a spus premierul de la Chișinău.

Menționăm că luni, 5 februarie, la Chișinău, se desfășoară Misiunea de afaceri a companiilor din România în R. Moldova, eveniment organizat de Camera de Comerț Americană din R. Moldova (AmCham Moldova), în parteneriat cu AmCham România și cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite la Chișinău.