Ministrul Afacerilor Externe al României, Luminița Odobescu a avut marți, 13 februarie, o întrevedere cu vicepremierul pentru integrare europeană al Republicii Moldova, Cristina Gherasimov.

Astfel, părțile au discutat pe larg, la București, modul în care Republica Moldova intenționează să gestioneze procesul de negociere cu Uniunea Europeană, fiind trecute în revistă proiectele comune care pot fi implementate în domeniul integrării europene, precum și resursele necesare pentru realizarea acestora.

În acest context, Luminița Odobescu, ministrul de Externe de la București a subliniat că „susținerea integrării europene a Republicii Moldova reprezintă un obiectiv ferm asumat de către Guvernul României în baza Parteneriatului strategic pentru Integrarea Europeană a Republicii Moldova”.

Oficialul de la București a mai dat asiguri că „eforturile diplomatice și politice ale României vor continua, sens în care a reamintit programele de formare organizate de România în domeniul afacerilor europene dedicate diplomaților și funcționarilor din administrația centrală a Republicii Moldova și schimburile de experiență la nivel tehnic între instituții”.

Luminița Odobescu a încurajat, de asemenea, continuarea cooperării, la nivel de lucru, între instituțiile din România și cele din Republica Moldova pentru susținerea reformelor instituționale și pentru asigurarea schimbului de bune practici.

La rândul său, Cristina Gherasimov, vicepremierul pentru Integrarea Europeană de la Chișinău, a mulțumit României pentru sprijinul necondiționat oferit constant Republicii Moldova.

„Fără îndoială, România este principalul nostru susținător în procesul de aderare la UE și ne bucurăm să avem alături un prieten și partener de încredere. Am analizat modalități prin care putem prelua și aplica în practică exemple concrete din experiența României în procesul de aderare. În acest sens, am convenit să intensificăm cooperarea dintre Biroul pentru Integrare Europeană și Ministerul Afacerilor Externe al României, dar și alte instituții relevante în acest proces. În încheiere, am reiterat că relațiile dintre Republica Moldova și România sunt mai puternice ca niciodată și vom continua să le aprofundăm în spiritul parteneriatului nostru strategic și a comunității de limbă, cultură și istorie”, a declarat Cristina Gherasimov.

Totodată, părțile au evidențiat necesitatea unei acțiuni comune în vederea asigurării unui proces sustenabil, durabil și ireversibil de aderare a Republicii Moldova la UE.

Menționăm că vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, întreprinde, marți, 13 februarie, o vizită de lucru la București, la invitația ministrului Afacerilor Externe a României, Luminița Odobescu.