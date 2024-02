Pe 14 februarie, poetul Grigore Vieru a fost omagiat și de profesorii și elevii din cadrul liceului „Alexandru cel Bun” din Cernăuți, cei care i-au citit și ascultat opera în cadrul unei ore dedicate acestuia.

„În limba ta, ți-e dor de mama – astfel am numit ora de lectură dedicată marelui poet Grigore Vieru. Cu un mare interes, am studiat biografia părintelui limbii române, care a fost suflet din sufletul neamului său. Am admirat moștenirea lăsată pentru multe generații. Poetul Grigore Vieru este un simbol al neamului, un maestru al cuvântului, iubitor de plai, de limbă și de neam. El și-a consacrat viața copiilor, mamei, naturii și neamului. Poet al mamei și al copiilor. Așa l-au numit elevii mei”, a subliniat învățătoarea Eleonora Timofti, potrivit BucPress.

În cadrul orei au fost ascultate cântece scrise pe versurile poetului, iar elevii au recitat poezii mamelor lor. De asemenea, aceștia au răsfoit „Abecedarul” cu poeziile scrise de Grigore Vieru, dar și „Albinuța”, scrisă de poet.