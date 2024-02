Republica Moldova este supusă unei presiuni hibride din partea Rusiei și are nevoie de sprijin ca să își poată consolida reziliența. Declarații în acest sens au fost făcute de Luminița Odobescu, ministrul Afacerilor Externe de la București.

Ea a precizat, în cadrul unui interviu pentru CaleaEuropeană.ro, că a susținut inclusiv, la Conferința de Securitate de la München, „nevoia și importanța sprijinirii în continuare a Republicii Moldova”.

„Republica Moldova este afectată mai mult decât oricare dintre noi de acest război în Ucraina, de toate acțiunile hibride ale Rusiei. Am susținut această decizie istorică de a începe negocierile de aderare (la UE -n.red.). Drumul acesta trebuie consolidat și suntem alături în continuare de autoritățile de la Chișinău. M-am văzut recent cu noul ministru de externe și am discutat despre cum putem să ajutăm în continuare Republica Moldova, pe plan bilateral și european, negocierile de aderare nefiind simple, ci un proces complex. Am discutat și cu viceprim-ministrul pentru integrare europeană și Republica Moldova poate să fie încrezătoare că va reuși, atât cu sprijinul nostru, cât și cu sprijinul partenerilor”, a precizat Luminița Odobescu.

Șefa diplomației de la București a mai remarcat că există perspectiva avansării procesului de negociere pentru aderarea R. Moldova la UE prin organizarea primei conferințe interguvernamentale pentru stabilirea cadrului și calendarului de negociere.

„Sunt perspective să se avanseze. Acesta este obiectivul nostru. Sperăm să organizăm și prima conferință interguvernamentală pentru Republica Moldova, care stabilește cadrul efectiv și calendarul concret de aderare. Acest lucru nu este suficient, Republica Moldova este supusă unei presiuni hibride din partea Rusiei. E nevoie să își consolideze reziliența. Avem câteva instrumente în plan european și vom insista în continuare nu numai pentru sprijinul financiar din partea Uniunii Europene, dar și pentru consolidarea acestor instrumente de investiții europene mai multe în Republica Moldova. Cetățenii Republicii Moldova trebuie să simtă și să înțeleagă ce înseamnă Europa și faptul că Europa este alături de ei”, a subliniat ministrul Afacerilor Externe al României.

Menționăm că Luminița Odobescu, șefa diplomației de la București a participat, în perioada 16-18 februarie, la cea de-a 60-a ediție a Conferinței internaționale de securitate de la München.