Yuri Kim, un oficial cu rang înalt din Departamentul de Stat al SUA, a vorbit, într-o conferință de presă, despre îngrijorările SUA privind o eventuală extindere a invaziei ruse în Republica Moldova sau de un amestec al Moscovei în alegerile de acolo.

„M-aţi întrebat dacă suntem îngrijoraţi. N-aş spune că îngrijoraţi este cuvântul potrivit, dar suntem precauţi şi se cuvine să fim atenţi, în propriul nostru interes. Încă o dată, se cuvine să privim foarte atent la acţiunile lui Putin, nu la cuvintele sale şi să ne pregătim şi să ne mişcăm în consecinţă”, a spus Yuri Kim, răspunzând la întrebarea News.ro dacă SUA sunt îngrijorate de o eventuală extindere a războiului în Republica Moldova sau de încercările de amestec al Moscovei în alegerile care vor avea loc în această ţară.

Oficialul a mai spus că statele ar trebui să privească imaginea de ansamblu, nu cazurile specifice, subliniind că toţi vecinii Rusiei „dorm acum cu un ochi deschis, aşa cum ar trebui”.

„Cred că am văzut cu toţii sau am auzit de interviul recent al jurnalistului american (Tucker Carlson – n.r.) în care Putin a pretins cu mare uşurinţă că nu are nicio intenţie de a merge în Polonia şi Lituania. Cred că este foarte important să ne reamintim că la fel a fost şi asigura că nu are nicio intenţie de a merge în Ucraina şi iată unde am ajuns”, a mai declarat aceasta, potrivit sursei citate.

În final, oficialul cu rang înalt din Departamentul de Stat a punctat că „trebuie să ne implicăm cu adevărat în apărarea libertăţii ţărilor individuale şi să luăm măsuri atunci când ţări precum Rusia şi tirani precum Putin se angajează într-un program de ucidere a taţilor, de violare a mamelor şi de furt de copii”.