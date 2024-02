Două formații legendare de rock, „VOLTAJ” și „ZDOB ȘI ZDUB”, vor urca pe scenă în cadrul Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”, ediția 2024, organizat cu sprijinul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu”.

Evenimentul va avea loc la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău, pe data de 6 martie, începând cu ora 18.00.

Festivalul Internațional de Muzică „Mărțișor” – cel mai mare eveniment muzical din Republica Moldova, este organizat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul celor mai importante instituții cu profil muzical din subordine: Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”, Sala cu Orgă, I.P. Organizația Concertistică și Management Artistic „Moldova-Concert”, Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” ș.a.

Evenimentul are loc în fiecare an, în primele zile ale lunii martie și se remarcă în special prin diversitatea genurilor abordate (muzică clasică, populară, jazz, rock, folk, dans, operă etc.) dar și prin numărul mare de evenimente ce au loc în fiecare zi și prin durată: de la 10 zile până la 2 săptămâni.