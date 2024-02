Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, s-au întâlnit miercuri la Tirana, în Albania, unde a avut loc summitul Ucraina-Europa de Sud-Est.

Potrivit președintelui ucrainean, părțile au discutat despre situația din regiunea separatistă transnistreană și încercările Rusiei de a destabiliza Republica Moldova, dar și despre viitorul comun al celor două state în cadrul Uniunii Europene.

„Am discutat despre evoluțiile recente din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, despre eforturile Rusiei de a destabiliza regiunea și despre modalitățile eficiente de a contracara influența malignă a statului agresor. De asemenea, ne-am axat pe funcționarea coridoarelor de export utilizate pentru transportul mărfurilor ucrainene pe teritoriul moldovenesc. Atât Ucraina, cât și Moldova aspiră să adere la Uniunea Europeană. Am convenit să continuăm să ne sprijinim reciproc pe această cale și să ne coordonăm eforturile”, a scris Volodimir Zelenski pe rețelele de socializare.

La rândul său, Maia Sandu a reiterat și cu această ocazie sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina în războiul cu Rusia.

„În cadrul vizitei la Tirana, cu prilejul summitului Ucraina-Europa de Sud-Est, am avut o întâlnire cu Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu care am discutat despre rezistența continuă a Ucrainei în fața invaziei ruse și despre viitorul nostru comun în cadrul Uniunii Europene. La doi ani de apărare eroică în fața agresiunii militare neprovocate și nejustificate a Rusiei, am reconfirmat sprijinul hotărât al R. Moldova pentru victoria Ucrainei și o pace durabilă. Chiar în aceste zile, un nou lot de ajutor umanitar, ce constă din echipamente electrice, medicale, sticlă și produse alimentare, a fost trimis spre orașul Mîkolaiiv. R. Moldova și cetățenii săi vor continua să facă totul ce le stă în puteri pentru a sprijini țara vecină, care rezistă invaziei ruse și astfel protejează și pacea noastră. Summitul de la Tirana a fost încă o oportunitate pentru R. Moldova de a se alătura apelurilor către comunitatea internațională de a spori sprijinul pentru Ucraina”, a scris președinta Republicii Moldova pe pagina sa de Facebook.

Menționăm că summitul regional Ucraina – Europa de Sud-Est s-a desfășurat miercuri, 28 februarie, în Albania, la Tirana. Reuniunea a pus în discuție cooperarea regională, calea europeană pentru statele candidate, precum și susținerea continuă a Ucrainei pentru restabilirea păcii durabile pe continentul european.