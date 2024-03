România se situează pe locul 2 în Europa privind numărul de specialiști angajați în IT, arată datele Eurostat. Potrivit acestora, în România, în luna august 2023, figurau 240.800 angajați în IT&C, 82% dintre ei având până în 34 de ani.

Conform studiului realizat de o platforma de recrutare online, pentru angajații în IT, salariul și beneficiile extrasalariale sunt motivele care îi determină să rămână sau nu la actualul loc de muncă, 55% dintre respondenți așteptând o creștere de minim 10% a salariului în acest an. Salariul mediu net pentru un specialist IT junior (0-2 ani experiență) pornește de la 800 euro net și poate ajunge la peste 3.000 euro net, în cazul unui specialist IT senior.

Totodată, în topul beneficiilor pe care le primesc la locul de muncă, ca parte din pachetul salarial, se numără program și mod de lucru flexibil, tichete de masă, acces la servicii medicale private, asigurare medicală, cursuri de specializare și dezvoltare personală. Pe lângă acestea, angajații IT își doresc să primească și al 13-lea salariu, bonusuri de performanță, suport în certificări profesionale, pensie privată sau acțiuni în companie.