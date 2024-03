Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinău (SIS) a intrat în posesia unor documente care arată o implicare fără precedent a Rusiei în procesele electorale și politica internă a Republicii Moldova.

Potrivit directorului SIS, Alexandru Musteață, aceste acțiuni au drept scop compromiterea aderării R. Moldova la UE, deturnarea proceselor democratice și menținerea acestui stat în sfera de influență a Rusiei.

„Prima etapă a început în 2023, când s-a încercat compromiterea alegerilor locale, iar acum se încercă realizarea următoarelor două etape cu intenția de a se amesteca în procesele electorale din acest an. Avem informații că se pun în aplicare tentative de a compromite referendumul pentru integrare europeană, de imixtiunea în alegerile prezidențiale, precum și de denigrare a instituțiilor și candidaților politici care vor promova aderarea la UE. A treia etapă planificată pentru 2025 are drept scop controlul asupra Parlamentului R. Moldova prin accederea partidelor politice aflate sub influența Federației Ruse”, a declarat Alexandru Musteață în cadrul unei conferințe de presă.

El a mai remarcat că forțele ostile mizează pe o strategie ce include trei elemente principale pentru a-și atinge obiectivele. Printre aceste elemente se numără: susținerea actorilor politici aflați sub control direct sau indirect al Rusiei, crearea mai multor crize în domeniile vieții socio-politice și atac informațional de amploare pentru a amplifica efectul psihologic al crizelor.

„În primul rând, este vorba despre susținerea actorilor aflați sub controlul direct sau indirect al Federației Ruse, distribuiți în trei categorii, care odată ajunși în Parlamentul de la Chișinău urmează să servească intereselor Rusiei. Aici ne referim la actori politici, care se declară deschis pro-Rusia și au legături directe și confirmate cu Serviciile Speciale, consultanți politici, grupuri criminal organizate, conducerea de la Kremlin. De asemenea, vor exista și actori politici care se declară pro-stataliști și intenționează să se ascundă în spatele unei politici externe neutre, declarând că apără interesele naționale, neutralitatea și statalitatea, dar, de fapt, scopul lor este să servească intereselor Rusiei. Aceștia actori ar avea contacte cu exponenți ai Federației Ruse într-o formă camuflată. Totodată, ne referim și la actorii politici care sunt conectați la grupurile criminal-organizate, conduse de cetățeni ai R. Moldova, aflați în căutare internațională. Aceștia fiind, la fel, parte componentă a scenariului Federației Ruse”, a explicat Mușteață.

Șeful SIS a mai subliniat că discreditarea referendumului privind aderarea la Uniunea Europeană este un alt obiectiv al Rusiei pentru anul 2024.

„Cel mai important actor pe care mizează Federația Rusă este gruparea lui Ilan Șor, cu extensiile sale social-politice. Acesta are indicația de a provoca radicalizare și violență. Principala sarcină a lui Șor în 2024 este de a compromite rezultatele referendumului privind aderarea R. Moldova la UE”, a spus Musteață.

El a mai adăugat că și amplificarea tendințelor radicale separatiste în UTA Găgăuzia și orchestrarea unor presiuni din regiunea separatistă transnistreană sunt parte a planului de destabilizare din partea Rusiei.

Potrivit sursei citate, distribuirea falsurilor pe rețelele sociale, investirea în așa-numite studii și sondaje de opinie, deschiderea unor televiziuni care să promoveze conținut propagandistic, corupere și cumpărarea politicienilor, de asemenea, se numără printre acțiunile de destabilizare puse la cale de Rusia.

În acest sens, SIS avertizează cetățenii R. Moldova să nu se lase manipulați de acțiunile subversive ale Rusiei și actorilor săi de influență și dă asigurări că întreprinde acțiuni pentru prevenirea potențialelor crize, eradicarea tentativelor de imixtiune externă în afacerile interne ale R. Moldova și menținerea ordinii constituționale.