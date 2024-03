Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a apreciat marți, 6 martie, „sprijinul uimitor” pe care România îl oferă Republicii Moldova.

Prezentă la București, unde participă la Congresul Partidului Popular European, Metsola a remarcat că România este cel mai puternic avocat al Republicii Moldova.

„Ca președinte PE, am fost la Chișinău de Ziua Europei, am participat la o demonstrație. Aveam 60.000 de steaguri ale UE în față. Nu îmi venea să cred. Este uimitor – un stat atât de mic, de vulnerabil, dar atât de puternic. România a făcut lucruri uimitoare cu R. Moldova, cum i-ați ajutat. Sunteți cei mai puternici avocați ai R. Moldova să devină stat membru UE. Sunt impresionată de R. Moldova, sunt bucuroasă… Mă simt privilegiată că am putut merge acolo de mai multe ori, iar conducerea statului este fantastică”, a declarat șefa Parlamentului European, citată de Agerpres.

De asemenea, Roberta Metsola a mulțumit României „pentru tot ce a făcut” încă de la începutul războiului din Ucraina, subliniind că UE îi va susține pe ucraineni „atât cât este nevoie”, având în vedere că aceștia luptă pentru libertățile, drepturile și valorile europene.