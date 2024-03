Ținta Kremlinului este să schimbe guvernarea de la Chișinău, astfel încât să poată folosi Republica Moldova în războiul împotriva Ucrainei. Declarația a fost făcută de Maia Sandu, președintele Republicii Moldova.

Potrivit șefei statului, Rusia nu poate ajunge acum în Republica Moldova, dar încearcă prin diverse metode să destabilizeze situația și să împiedice aderarea acestui stat la Uniunea Europeană.

„Moscova nu are cum să ajungă în Republica Moldova, în primul rând pentru că Ucraina este scutul nostru și Ucraina rezistă și va rezista și în al doilea rând pentru că Republica Moldova are prieteni puternici și pentru că R. Moldova a ales să fie de partea lumii libere. Ce vrea să facă Moscova? înțelegem cu toții. Moscova vrea să destabilizeze situația în Republica Moldova. Moscova vrea să sperie cetățenii R. Moldova, mai ales că în acest an s-ar putea să avem un referendum cu privire la aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană. Asta e propunerea mea și sper ca Parlamentul de la Chișinău s-o sprijine. În acest context, cu cât facem mai mulți pași către Uniunea Europeană, cu atât mai îndârjită este Rusia să ne creeze piedici și să sperie cetățenii noștri”, a subliniat Maia Sandu în cadrul unui interviu pentru Digi24.

Ea a mai remarcat că Republica Moldova a reușit să mențină situația stabilă în pofida tuturor încercărilor de destabilizare, dar și a amenințărilor care vin săptămânal de la Kremlin.

„Regimul de la Kremlin nu poate să ne dea nouă lecții de democrație. Amenințările vin practic în fiecare săptămână sau o dată la trei zile. Acest lucru se întâmplă încă de când a început agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și se încadrează într-o tactică de a speria și de a face cetățenii Republicii Moldova să ezite pe acest drum al integrării europene”, a mai adăugat președintele Republicii Moldova.

Referindu-se la situația din regiunea separatistă transnistreană, șefa statul a afirmat că Rusia nu poate face mare lucru acum în regiunea transnistreană.

„Kremlinul, ca să poată să folosească și regiunea transnistreană, și Republica Moldova, în general, împotriva Ucrainei în acest război, pentru că asta își dorește, trebuie să schimbe guvernarea de la Chișinău. Acolo e ținta Kremlinului. În regiunea transnistreană, sigur, mai poți face anumite acțiuni de destabilizare, dar nu mare lucru, pentru că sunt departe și nu au ce să facă chiar dacă ar vrea. Acum, ce încearcă să facă Kremlinul este să împiedice Republica Moldova să mai facă pași pe calea integrării europene, să se amestece în alegerile noastre și să își pună oamenii lor, oamenii pe care îi controlează și care vor face ceea ce le zice Kremlinul, nu ceea ce este în interesul cetățenilor R. Moldova. Noi nu suntem la prima experiență, aceste amenințări sunt constante, iar cetățenii înțeleg ce urmărește Rusia și înțeleg că securitatea și pacea sunt în UE”, a conchis Maia Sandu.