Ministerul Afacerilor Externe al României va finanța în acest an mai multe proiecte pentru creșterea capabilităților în sistemul penitenciarelor din R. Moldova. Subiectul a fost discutat de ministrul Justiției de la Chișinău și ambasadorul României la Chișinău.

„Am discutat în amănunt despre proiectele pe care Ministerul Afacerilor Externe al României, prin RoAid – Romanian Agency for International Development, le va finanța pe parcursul acestui an pentru creșterea capabilităților în sistemul penitenciarelor din R. Moldova. De asemenea, am apreciat progresele înregistrate în reforma justiției”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Ambasadei.

Oficialul a subliniat că România rămâne un „susținător ferm al căii europene alese de R. Moldova”.