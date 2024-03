Guvernul Republicii Moldova a finalizat 850 de proiecte de infrastructură în ultimii doi ani, iar până la sfârșitului acestui an urmează să fie finalizate alte 500 de proiecte.

Este vorba de proiecte de infrastructură, renovare de școli și grădinițe, investiții în instituții medicale, rețele de iluminat stradal care au fost realizate cu sprijinul Uniunii Europene și al partenerilor externi.

„În ultimii doi ani au fost finalizate circa 850 de proiecte de infrastructură, alte 500 urmând să fie inaugurate până la sfârșitul acestui an. Vorbim despre reconstrucția a 400 de kilometri de drumuri, peste 230 de km de rețea de apă și canalizare, șapte poduri reconstruite și reabilitarea altor 20. Am renovat peste 200 de școli și grădinițe și 28 de case de cultură, am construit aproape 300 de rețele de iluminat stradal și am investit în renovarea spitalelor peste 2 miliarde de lei”, a declarat Dorin Recean.

El a mai remarcat că impactul fiecărei acțiuni de construcție înseamnă îmbunătățirea calității vieții, locuri de muncă și dezvoltare economică pentru zeci și sute de mii de cetățeni ai Republicii Moldova.

„Uniunea Europeană demonstrează repetat, inclusiv prin fondurile imense cu care ne susține, că își dorește să construim împreună o R. Moldova europeană, cu infrastructură europeană”, a subliniat Dorin Recean.