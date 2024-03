Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei României, a primit luni, 25 martie, la Palatul Elisabeta vizita președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu.

Părțile au discutat aspecte legate de felul în care Coroana Română contribuie, pe plan intern și extern, la procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

De asemenea, Custodele Coroanei Române și președintele Parlamentului de la Chișinău au discutat modalități în care, de-a lungul anului 2024, Majestatea Sa poate sprijini, în țară, în Republica Moldova și în capitalele europene, parcursul european al acestui stat.

„În drum spre Riga, am profitat de escala lungă de la București și am transmis felicitări Majestății Sale Margareta cu ocazia zilei de naștere pe care o va sărbători mâine. Ca de fiecare dată am avut o întâlnire caldă și discuții bune cu Majestatea Sa Margareta și Alteța Sa Regală Principele Radu. Le-am mulțumit pentru că sprijină ca R. Moldova să devină europeană și pentru că promovează interesele țării noastre în toate capitalele europene. De asemenea, mi-am exprimat recunoștința pentru implicarea directă a Casei Regale în a organiza evenimente care să încurajeze oamenii de afaceri din România și alte țări să investească în Republica Moldova”, a trimis Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău, după întrevedere.

Menționăm că, încă din anul 2013, Custodele Coroanei a făcut public angajamentul Coroanei Române pentru parcursul european al Republicii Moldova.