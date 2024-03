Deschiderea piețelor Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, Marii Britanii și ale altor state plasează Republica Moldova într-o „poziție foarte bună”. Declarația a fost făcută premierul de la Chișinău, Dorin Recean, care a remarcat Forumul investițional „R. Moldova – România: Capital Bridges” de la București, reprezintă o nouă oportunitate pentru investiții în stânga Prutului.

„Noi avem un context politic care ne favorizează: R. Moldova a deschis negocierile de aderare la UE și acum este în proces activ de ajustare a legislației. Obiectivul nostru este ca orice investitor, orice om de afaceri să se simtă în R. Moldova ca în orice stat din UE. Avem un context geopolitic trist, este vorba despre incertitudinea războiului din Ucraina, atacul brutal al Rusiei în Ucraina. Atât Vestul, cât și ucrainenii au făcut tot ce este necesar și vor continua s-o facă, iar R. Moldova este într-o zonă de securitate. Guvernul a reușit, în toată această perioadă, să-și consolideze capacitatea de asigurare a securității în R. Moldova și această capacitate urmează să fie consolidată inclusiv cu asistența UE, SUA, Marii Britanii. Dar există un lucru foarte important și încurajator în acest context geopolitic – prietenia Chișinăului cu Bucureștiul, susținerea necondiționată a Bucureștiului pentru Chișinău”, a subliniat prim-ministrul R. Moldova, în cadrul forumului de la București, citat de presa de la Chișinău.

El a accentuat domeniile infrastructurii rutiere și feroviare, farmaceuticii, dar electronicii ca fiind atractive pentru investiții, adăugând că instituția pe care o conduce face pași mari în debirocratizarea și digitalizarea serviciilor publice, dar și pentru pregătirea forței de muncă prin intermediul învățământului dual.

„Republica Moldova și-a definit două platforme de dezvoltare: zonele economice libere dar și parcurile IT, unde am inclus dimensiunea de cercetare și dezvoltare, precum și BPO. Mai mult decât atât, R. Moldova are politica bugetar-fiscală orientată spre mediul de afaceri, respectă profitul și își dorește ca profitabilitatea companiilor să crească, ceea ce va duce la o productivitate mai înaltă”, a punctat Recean.

Potrivit premierului de la Chișinău, ceea ce-i lipsește în prezent Republicii Moldova este capitalul pe termen lung. În acest sens, el și-a exprimat speranța că România va ajuta Republica Moldova să depășească această problemă.

„Cel mai mare producător de vinuri din Europa Centrală și de Est este din R. Moldova, este listat aici la București și, în pofida contextului geopolitic, și-a dublat capitalizarea de la momentul listării. Cel mai mare producător de software din Europa de Est este din R. Moldova, este listat la New York Stock Exchange și, timp de patru ani de când s-a listat, are o capitalizare triplă. Mai în glumă, mai în serios: iată Napa Valley, iată Silicon Valley și căutăm un Hollywood. Despre Hollywood – era sfârșitul anului 2022, când Sony Entertainment Corporation a cumpărat, într-o tranzacție de aproximativ trei miliarde de dolari, un producător de digital content. Dacă ne uităm atent, cel mai mare campus de producere a acelui digital content se află unde? La Chișinău! Adică, avem perspectiva și a unui digital-Hollywood. Ceea ce vreau să zic este că la Chișinău este talent, inovație, determinare și este necesar capital pe termen lung. Această problemă o rezolvăm împreună!”, a mai subliniat Dorin Recean.

Menționăm că astăzi, la București, s-a desfășurat cea de-a doua ediție a Forumul investițional „R. Moldova – România: Capital Bridges”. Evenimentul, organizat de Bursa de Valori de la București, promovează cooperarea economică solidă și interconectarea piețelor de capital dintre Republica Moldova și România.