Nicoleta Pociumban, studentă a Universității Tehnice a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică și Business, a obținut locul III la prestigiosul concurs internațional de lucrări științifice studențești „Black Sea Science”, organizat anual la Universitatea Națională Tehnologică din Odesa.

Desfășurat sub egida Rețelei Universităților de la Marea Neagră (Black Sea Universities Network) și a Asociației ISEKI-Food, concursul reunește tineri cercetători din diverse domenii, oferindu-le șansa de a se afirma pe plan internațional.

Ediția din acest an a vizat direcții prioritare precum: Știința și tehnologia alimentară; Economie și management; Tehnologii informaționale, automatizare și robotică; Energie și eficiență energetică; Ecologie și protecția mediului; Turism și afaceri în domeniul hotelier și al restaurantelor.

Nicoleta Pociumban și-a concentrat atenția pe domeniul său de studiu, Economie și management, elaborând și prezentând lucrarea „The impact of inflation on entrepreneurial development and living standards in Moldova and the European Union” – „Impactul inflației asupra dezvoltării antreprenoriale și standardelor de viață în Moldova și Uniunea Europeană”. Aceasta a analizat detaliat fenomenul inflației, evidențiind consecințele sale economice și sociale imprevizibile.

Prin intermediul unei analize comparative între R. Moldova și Uniunea Europeană, lucrarea a evidențiat modul în care inflația afectează prețurile și calitatea vieții, furnizând o perspectivă utilă pentru politicieni și economiști.