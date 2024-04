Tinerii cercetători de la Universitatea de Stat din Moldova au obținut un premiu special, o diplomă de excelență și o medalie de bronz la un salon internațional desfășurat la Sibiu.

Este vorba de Salonul Internațional al Inovării și Cercetării Științifice Studențești – Cadet INOVA’24, care a avut loc, în perioada 11-13 aprilie 2024, la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.

Astfel, grupul de cercetători format din Aurelian Gulea, Roman Rusnac, Victor Ţapcov, Greta Bălan, Carolina Lozan-Tîrșu și Emil Ceban a obținut Premiul Special oferit de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și medalia de bronz pentru proiectul: „INHIBITOR OF Streptococcus Pneumoniae BACTERIA BASED ON THE NICKEL (II) COORDINATION COMPOUND”.

De asemenea, profesorul universitar Gheorghe Căpățână a fost prezent la lucrările Salonului Cadet INOVA`24 în calitate de membru al juriului și a susținut o prelegere, iar pentru contribuția deosebită adusă i s-a conferit Diploma de Excelență cu mențiunea specială „Cadet INOVA’ 24”.

Menționăm că Salonul Internațional al Inovării și Cercetării Științifice Studențești – Cadet INOVA’24 se află la cea de-a noua ediție. Evenimentul se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Forumului Inventatorilor Români și al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci și are ca obiectiv sprijinirea și promovarea inovației și cercetării științifice în viziunea tinerilor cercetători.