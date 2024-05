O fotografie realizată de fotografa Maria Bratan, din Ceadâr-Lunga, va fi publicată într-o revistă americană de profil, după ce a câștigat concursul „All About Photo Awards – The Mind’s Eye”.

Este pentru al doilea an consecutiv când Maria Bratan participă și câștigă concursul, fotografia sa numită „Fetele din Găgăuzia” fiind aleasă printre cele 50 câștigătoare.

„Este incredibil de plăcut și motivant să cunoști că munca ta este apreciată de profesioniști. Mulțumim tuturor celor care ne-au fost alături în această călătorie”, a subliniat aceasta.

Amtinim că, în 2023, Maria Bratan a devenit una dintre câștigătoarele concursului internațional All About Photo Award – The Mind’s Eye, fiind prima ei participare în cadrul acestei competiții internaționale.