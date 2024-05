Tema ediţiei din acest an a Salonului este „Vita immaginaria“ – „Viaţă imaginată“. Sub deviza „Immaginare leggendo“ – „Imaginând citind“, standul României va promova atât literatura română contemporană, cât şi lucrări ale autorilor români din domeniile filosofiei, istoriei, criticii literare etc., apărute în limba italiană în ultimii doi ani. Volumele traduse şi publicate prin „Translation and Publication Support Programme“ al Institutului Cultural Român sau din iniţiativa directă a unor edituri italiene vor fi aduse în atenţia publicului prin prezentări de carte, comentarii şi discuţii cu cititorii la care vor participa atât autorii, cât şi editorii, traducătorii şi o serie de invitaţi reputaţi.

„Prezența României la ediția din 2024 a acestui prestigios eveniment editorial din Italia, care începe pe 9 mai, de Ziua Europei, înseamnă o serie cuprinzătoare și atrăgătoare de manifestări dedicate literaturii române și valorilor ei. Punem în prim-plan, atât prin întâlnirile organizate, cât și prin selecția de titluri disponibilă la standul României pe toată durata târgului, reușite remarcabile din sfera cărții și invităm publicul să descopere multiplele fațete ale creației literare din România”, a declarat Liviu Sebastian Jicman, președintele Institutului Cultural Român.

Standul României va cuprinde un spaţiu destinat vânzării de carte, organizat cu sprijinul Librăriei Libris din Braşov şi al susţinerii Atlassib, dar şi un mic salon dedicat prezentărilor literare româneşti incluse în programul participării României la Salonul Internaţional de Carte de la Torino.

Evenimentele programate la standul României sunt menite să contribuie la promovarea culturii române, cu precădere a literaturii române contemporane traduse şi publicate în limba italiană. Sunt vizate, totodată, extinderea şi consolidarea relaţiilor bilaterale româno-italiene în domeniile literaturii, traducerilor şi politicilor editoriale, precum şi menţinerea legăturii comunităţii româneşti cu valorile culturale ale ţării de origine.

Menționăm că, ajuns la cea de-a XXXVI-a ediţie, Salone Internazionale del Libro di Torino e cel mai important târg de carte din Italia și unul dintre cele mai relevante la nivel european.