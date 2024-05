Punctul de control comun Giurgiulești-Reni a fost inagurat joi, 16 mai, după finalizarea lucrărilor de reconstrucție. Proiectul este rezultatul eforturilor comune dintre Republica Moldova, Ucraina, România și partenerii din SUA și UE, în contextul întâlnirilor Quint Meeting.

Noul punct de trecere a frontierei va fluidiza traficul la vamă atât pentru camioane, cât și pentru autocare, care vor beneficia de o bandă special amenajată. Pasagerii nu vor mai fi obligați să se oprească la punctul de control al R. Moldova, deoarece toate procedurile de control vor fi efectuate pe partea ucraineană.

„Astăzi, am marcat un moment important de conexiune între cele trei țări. Angajamentul nostru de a sprijini Ucraina în reconstrucția infrastructurii rămâne puternic. Vrem să permitem transportului să treacă ușor dinspre Ucraina spre UE și viceversa, prin intermediul Republicii Moldova. Am depus la CEF un proiect de cofinanțare pentru drumul de acces către punctul de trecere a frontierei. Acest drum are acum două benzi, iar extinderea lui la patru benzi ar facilita considerabil transportul”, a subliniat secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Chișinău.

Tot ieri, oficialii din România, R. Moldova și Ucraina au vizitat și punctul de trecere Giurgiulești-Galați, unde au discutat despre posibilitatea instituirii unui punct de control coordonat la Galați. În acest sens a fost stabilită o agendă comună de lucru.