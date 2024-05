Felicia Iordachi, elevă la Liceul Teoretic „Orizont” din Chișinău, a câștigat locul 4 în cadrul Concursului Internațional de Științe și Inginerie Regeneron ISEF, desfășurat în Los Angeles, SUA, în perioada 11-17 mai.

Tânăra a participat în concurs cu proiectul The Identification of a Potential Novel Breast Cancer Biomarker Through Hypomethylation Analysis at Transcription Ending Site (TES), înscris la categoria ȘTIINȚE BIOMEDICALE ȘI DE SĂNĂTATE (BIOMEDICAL AND HEALTH SCIENCES).

Concursul Internațional de Științe și Inginerie Regeneron ISEF întrunește elevi din clasele gimnaziale și liceale, finaliști ai etapelor naționale și regionale, care au realizat proiecte de cercetare înscrise la una din cele 22 de categorii tematice din domeniile științelor exacte.

La ediția din acest an a competiției au participat peste 2000 de tineri cercetători din circa 70 de state din întreaga lume. Republica Moldova a fost reprezentată de doi elevi și un membru al Consiliului de Coordonare a Concursului Național de Științe și Inginerie „Mold SEF”.