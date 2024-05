Cetățenii Republicii Moldova sunt la fel de europeni ca orice cetățean al Uniunii Europene. Este opinia ambasadorului României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu.

Diplomatul a salutat semnarea la Chișinău a Pactului pentru Europa, subliniind că Uniunea Europeană are culoarea libertății, a păcii și a prosperității.

„Azi, (duminică – n.red.) aici la Chișinău, am fost martorul unei dovezi incontestabile a faptului că Uniunea Europeană nu are culoare politică. Am asistat, cu satisfacție, la încă o etapă foarte importantă pentru parcursul european al R. Moldova. Un moment în care forțele politice care doresc un viitor prosper și care doresc pace pentru cetățenii R. Moldova, și-au luat un angajament deloc simplu. Un angajament care reclamă cooperare și efort comun. Un angajament care reclamă înainte de toate ca interesul cetățeanului, viitorul european al locuitorilor din R. Moldova, indiferent de etnie, religie sau limba pe care o vorbește, să fie pus deasupra intereselor politice. Un angajament ferm față de valorile fundamentale care stau la baza Uniunii Europene și care se află în sufletul fiecărui cetățean care își dorește un viitor mai bun”, a remarcat ambasadorul Cristian-Leon Țurcanu.

El a mai adăugat că „în R. Moldova bat inimi europene” și că „politicul are datoria fundamentală de a respecta și îndeplini dorința cetățeanului”.

„Uniunea Europeană este deasupra ideologiilor politice. Iar acest lucru a fost dovedit cu prisos de Declarația de la Snagov din 1995 prin care principalele forțe politice – de stânga, de centru și de dreapta – s-au angajat să aducă România în Uniunea Europeană. Și azi, 29 de ani mai târziu vedem cu toții rezultatele. Oricine trece azi Prutul vede cu ochii săi ce înseamnă Uniunea Europeană: pace, stabilitate, un trai mai bun, educație și sănătate la standarde europene, dezvoltare economică, infrastructură. Și în primul rând vede respect pentru fiecare individ. Respect pentru fiecare comunitate. Vede tradițiile și moștenirea din străbuni protejate. Și dacă ne uităm spre est – vedem un război nelegal, crud și ilegitim dus de Rusia împotriva prietenilor și vecinilor noștri ucraineni. Dacă ne uitam spre est, vedem cum pacea și regulile internaționale sunt călcate în picioare în fiecare zi. Vedem cum neutralitatea este disprețuită, istoria este răstălmăcită și identitatea noastră pusă la îndoială”, a afirmat Cristian-Leon Țurcanu.

Potrivit diplomatului, cetățenii Republicii Moldova sunt la fel de europeni ca orice cetățean al Uniunii Europene.

„Împărtășim aceeași istorie, tradiții și în primul rând un atașament profund pentru pace și un viitor prosper, în libertate, un viitor pe care să îl decidem noi înșine. Dacă cetățenii R. Moldova sunt europeni, a sosit momentul ca și R. Moldova să facă parte din Uniunea Europeană. Iar acest lucru cade în sarcina fiecăruia căci aderarea la Uniunea Europeană nu înseamnă efortul unui singur partid sau alianțe. Înseamnă efortul conjugat al tuturor celor care doresc un viitor mai bun pentru oamenii de pe aceste meleaguri. Și sunt încrezător că această dorință – pentru pace și prosperitate – va fi clar exprimată de cetățenii R. Moldova la referendumul din 20 octombrie. Un referendum despre viitorul generațiilor care ne urmează”, a conchis ambasadorul României la Chișinău.

Menționăm că doisprezece partide din Republica Moldova au semnat duminică, 26 mai, Pactul pentru Europa – un acord cu privire la integrarea europeană a statului. La evenimentul, care a avut loc la Muzeul Național de Istorie de la Chișinău, au participat și ambasadorii României și Ucrainei în R. Moldova, Cristian-Leon Țurcanu și Marko Șevcenko.