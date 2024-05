Douăzeci de mii de elevi din Republica Moldova vor primi la începutului noului an școlar rechizite din partea Guvernului României. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, Adrian Dupu.

Oficialul a calificat relația dintre cele două state românești drept foarte bună, menționând că niciodată autoritățile centrale și cele locale din România și Republica Moldova n-au avut o colaborare atât de strânsă și prodigioasă.

„Relația dintre România și Republica Moldova este la unul dintre cele mai înalte niveluri. Cred că mai apropiați am fost doar în 1918. Relația e foarte bună la toate nivelurile. Tot mai multe primării fac proiecte împreună cu primării înfrățite din România. Și nu doar primării, chiar și instituții de învățământ, universități, școli, biblioteci. La nivel guvernamental, toate ministerele din România colaborează cu omologii din Republica Moldova. La nivel de Parlament, comisiile se întrunesc. Nu cred că a fost o perioadă în cei peste 30 de ani în care să fi colaborat atât de bine pe fiecare palier”, a spus Adrian Dupu pentru presa de la Chișinău.

Secretarul de stat al DRRM a spus că și în acest an va continua proiectul „Cutia Școlarului”. Grație sprijinului Guvernului României, mii de elevi din Republica Moldova vor beneficia de rechizite școlare.

„Este importat proiectul prin care susținem elevii la început de an școlar cu rechizite. Am început cu 1.000 de elevi. În acest an vom avea 20.000 de elevi cărora le vom da la început de an școlar pachete cu rechizite. Merg cu bucurie la început de an școlar prin satele și localitățile din Republica Moldova unde îi văd pe cei mici că simt bucuria începutului și mă bucur că la început de an școlar putem să le dăm un mic ajutor. Mai ales că sunt foarte mulți care nu și-ar permite ceea ce le oferim noi. În felul acesta le arătăm încă de la o vârstă fragedă cât de importantă este educația și, în al doilea rând, că România îi susține”, a adăugat Adrian Dupu.

Menționăm că, la începutul anului școlar 2023 – 2024, circa 10 000 de elevi din 56 de școli din Republica Moldova au primit câte un ghiozdan cu rechizite și cărți din partea Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României.