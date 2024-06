Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a întreprins miercuri, 5 iunie, o vizită în orașul Ceadâr-Lunga din Republica Moldova.

Astfel, diplomatul a avut o „discuție deschisă și foarte constructivă” cu primarul orașului Anatoli Topal despre proiectele de dezvoltare a comunității, dar și despre așteptările locuitorilor de la parcursul european al R. Moldova.

„M-am bucurat să revin în Găgăuzia, meleaguri cu oameni destoinici și muncitori, iar primarul Anatoli Topal este un bun exemplu de om gospodar, care muncește cu sârg în folosul celor care l-au ales. Am discutat despre cum putem coopera, despre proiectele pe care le putem dezvolta împreună cu autoritățile locale. Și la Ceadâr-Lunga oamenii își doresc, în primul rând, pace și prosperitate și un viitor mai bun pentru copiii lor. Și este tot mai evident că acest viitor este acasă, în Europa”, a menționat diplomatul român.

Totodată, ambasadorul României la Chișinău s-a referit și la propaganda externă, care induce în eroare populația din UTA Găgăuzia.

„Am discutat și despre provocările reprezentate de propaganda externa și fake news, dar și despre cum promisiunile false venite de la Est amăgesc oamenii, fără să aducă bunăstarea promisă. Împreună trebuie să devenim mai rezilienți și să ne asigurăm că viitorul european al R. Moldova devine realitate”, a transmis Cristian-Leon Țurcanu.

De asemenea, el a vizitat și Liceul Teoretic „Mihail Ceachir” din Ceadâr-Lunga, unde copiii găgăuzi învață din clasele primare în limba română.

„În Găgăuzia, părinții si copiii își doresc să învețe limba română, ei înțelegând nu doar importanța cunoașterii limbii oficiale a R. Moldova, ci și faptul că limba română este o limbă oficială a Uniunii Europene. La Ceadâr-Lunga am vizitat Liceul Teoretic „Mihail Ceachir”, unde copiii găgăuzi învață deja în clasele primare în limba română, iar din această toamnă urmează să funcționeze și clasa a cincea. Am discutat cu primarul Anatolii Topal și cu conducerea liceului despre necesitatea îmbunătățirii condițiilor de studiu și importanța unui sprijin consistent în acest sens. Totodată, am discutat despre posibile proiecte comune și modul în care România poate sprijini eforturile autorităților locale și centrale de la Chișinău”, a remarcat ambasadorul României la Chișinău.

Menționăm că tot astăzi, Cristian-Leon Țurcanu, ambasadorul României la Chișinău, a mai vizitat localitatea Carabetovca din raionul Basarabeasca și orașul Cimișlia. Acolo se află două din cele 52 de secții de votare, pe care autoritățile din România le vor deschide în Republica Moldova la alegerile europarlamentare din 9 iunie.