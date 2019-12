În Parlamentul R. Moldova se fac deja aranjamente privind demiterea noului Guvern condus de Ion Chicu, iar în prezent ar exista deja 33 de deputați care ar fi gata să voteze pentru debarcarea Executivului loial lui Igor Dodon. Președintele se declară încrezător că Guvernul Chicu nu va cădea în eventualitatea unei moțiuni de cenzură, dar recunoaște că s-ar munci acum la acest scenariu, notează Ziarul Național.

„Blocul „ACUM”, nu știu, el mai există, îi mort, îi viu? Treaba lor, dar să spunem că-s toți împreună, acolo au mai plecat 3, separat, 2…, să spunem că-s 26. Punem acolo încă 7 de la Șor, că ei acum îs împreună, apropo… Eu știu despre ce vorbesc (că ar fi împreună n.r.). Punem 7 de la Șor și sunt 33… Nu o să deschid parantezele, pentru că e devreme. Dar ei („ACUM” și Partidul „ȘOR”) au interes comun acum. E vorba de 33 de deputați. Le mai trebuie 18 din cei 30 de la PD. Nu știu, haideți să vedem…”, a declarat Dodon, în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă.

Șeful statului a refuzat să spună câți deputați de la PD sunt acum de partea socialiștilor, dar a punctat că ar fi până la patru parlamentari care susțin debarcarea Guvernului Chicu.

„Ei (deputații PD) nu-s de partea socialiștilor sau de partea celor de la „ACUM”. Din câte înțeleg eu, deputații din PD și-ar dori să susțină un guvern care vine cu unele programe sociale, inclusiv cele pe care le-au promovat ei fiind la guvernare. Doar multe dintre inițiative sunt inclusiv de-ale lor. Pe de altă parte, eu cred că ei nu au interesul să meargă la anticipate atâta timp cât nu s-au reformat total. De aceea, eu cred că PD are nevoie de ceva timp. Pentru socialiști, pentru noi e indiferent când să mergem la alegeri – acum sau peste un an, peste doi sau peste trei. Evident că noi ne-am dori ca să fie această majoritate, să fie o stabilitate oarecare cel puțin încă un an de zile, pentru ca să reușim să implementăm acele reforme pe care ni le-am pus drept scop. Influența fostei conduceri a PD, mă refer la dl Plahotniuc, a scăzut dramatic. Poate mai influențează doi-trei exponenți… Poate mai sunt două, trei, patru persoane, dar în mare parte ei înțeleg foarte bine că trebuie să reformeze partidul. Ei sunt destul de hotărâți să schimbe lucrurile. De aceea, ce vor decide ei – să susțină în continuare Guvernul Chicu sau să meargă la anticipate, pentru că trebuie să spunem un lucru foarte clar: nu va fi alt guvern în această legislatură, decât Guvernul Chicu”, a avertizat președintele.

Pentru a lua pulsul la ce se întâmplă în fracțiunea PD, președintele susține că a avut, recent, o întrevedere cu aceștia.

„Eu am avut o discuție cu fracțiunea PD săptămâna trecută sau cu o săptămână în urmă. Toți erau, mi se pare, sau 26. Nu-mi amintesc. Conducerea fracțiunii și cea a partidului era. Am avut o discuție cu Zinaida Petrovna, pe urmă am discutat ceva cu dl Diacov. El mi-a spus că e toată fracțiunea. Am intrat și m-am salutat cu ei, nicio problemă. De aceea, ce au pe intern, asta-i problema fiecărui partid. Eu vreau să accentuez: dacă se va merge pe demisia Guvernului Chicu, vor fi alegeri parlamentare anticipate. Nu există altă formulă. Nu cred că în altă formulă s-ar găsi compromisul și nu cred că este în interesul Maiei Sandu să se așeze cu Șor și cu cineva de la PD să facă guvern nou în această legislatură. Dacă vor face, le urez succes, dar insist că în această legislatură, în acest Parlament, va fi Guvernul Chicu sau vor fi alegeri parlamentare anticipate. Dacă cineva își pune ca scop să meargă la alegeri anticipate, eu cred că socialiștii sunt pregătiți pentru acestea”, a conchis șeful statului.