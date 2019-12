Republica Moldova va lua un credit de 300 de milioane de euro de la Rusia, pentru că de la BERD şi BEI banii vor putea fi obţinuţi după parcurgerea tuturor procedurilor de achiziţie, în 2021-2022. Şeful statului, însă, şi guvernul Chicu, îşi doresc începerea lucrărilor chiar în primăvara anului 2020. Această grabă nu are nicio legătură cu faptul că anul 2020 este an electoral. Aceste explicaţii au fost oferite de preşedintele Republicii Moldova Igor Dodon, în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă.

„Trebuie să recunoaştem că, pe parcursul ultimilor 10 ani, noi am accesat credite de sute, chiar o să iau cifra exactă, mi se pare că 500 sau 600 de milioane de euro în ultimii 5-6 ani, care au fost investiţi fie în infrastructură, fie în proiecte sociale. Uitaţi-vă, credit de la români – 100 de milioane, care au fost investite în grădiniţe. Este un lucru bun? Este un lucru bun, pentru că noi nu avem resursele necesare să mergem masiv cu investiţii în infrastructură. Pentru anul viitor, guvernul şi-a pus ca obiectiv să venim cu investiţii majore în drumuri, ajunge să plombăm, plombezi aici, mâine sare plomba din partea cealaltă. De aceea trebuie să mergem cu investiţii majore în drumuri, pentru că investiţia în drumuri dă valoare adăugată pe lanţ.

Ne-am uitat: unde, cine poate să ne ofere aceste credite? BERD-ul, BEI-ul? Deja au vreo câteva sute de milioane de dolari care acum se implementează proiecte în drumuri. Iată, toate drumurile naţionale care se repară anul trecut şi anul viitor – noi avem grafic, eu am graficul –, toate-s finanţate de Banca Mondială, Banca Europeană de Investiţii, Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare. Toate aceste bănci continuă finanţarea proiectelor de infrastructură. Nouă ne trebuie încă la vreo 350 km la anul să începem reparaţia. BERD-ul şi BEI-ul au spus OK, dar procedurile lor de achiziţie şi de negocieri o să dureze aproape un an de zile. Adică, pentru aceşti 350 km suplimentari, de la BERD şi BEI putem să obţinem începerea lucrărilor în 2021-2022, dar noi dorim în primăvară să începem. Noi vrem mai repede să începem, noi vrem în luna martie deja tractoarele să fie în câmp”, explică Dodon, pentru Europa Liberă.

Şeful statului spune că această grabă nu are nicio legătură cu faptul că 2020 este an electoral prezidenţial.

Dodon afirmă că a discutat cu preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, şi acesta a spus că „nu sunt probleme”, iar în luna februarie, Ministerele Finanţelor vor definitiva toate detaliile.

Deşi încă nu se cunoaşte procentul cu care va fi luat acest credit, Dodon spune că vor fi luate două tranşe: 150 de milioane în ianuarie, 150 de milioane în luna mai, de exemplu.

„Rusia masiv transformă rezervele sale valutare în aur, Rusia are un fond de stabilizare extrem de mare, foarte mare. Rusia are resurse financiare suficiente, pentru că eu, când am vorbit cu dl Putin vineri, i-am spus: „Uitaţi-vă, ce ne interesează”. El a spus că «для нас это, наверное, не проблема» (cred că pentru noi aceasta nu reprezintă o problemă)”, se arată convins Dodon.