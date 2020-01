Comunitatea izolată de români/volohi din Poroșcovo, o mică localitate din regiunea Transcarpatia, Ucraina, au sărbătorit Crăciunul, conform calendarului Bisericii din Ucraina, la 7 ianuarie 2020. Părintele Eftimie Mitra, sprijinul românilori/volohi din regiune a pentrecut alături de ei aceste sărbători și a constatat volohii au tradiții de iarnă similare cu cele din Transilvania.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit sa mergem și noi să petrecem aceste sărbători împreuna cu ei. Am colindat la casele volohilor ortodocși, am participat la slujbele din biserica ortodoxă ucraineană din sat și am văzut cum își petrec aceștia Nașterea Domnului. Sărbătorile lor seamănă foarte mult cu ale românilor din satele din Ardeal. A fost frumos”, a povestit părintele Eftimie Mitra.

El a mai spus că la fiecare casă s-a colindat în română și ucraineană, iar gazdele i-au servit cu prăjituri și compot făcut în casă. „Am fost primiți cu bucurie prin casele la care am ajuns. Am dus dulciuri din Romania pregătite de către elevii de la Liceul Coriolan Brediceanu din Lugoj, pe care, împreună cu colindătorii, le-am împărțit pe la casele volohilor. Un tânăr colindător a avut un rucsac cu bomboane pe care le-a împărțit la copii. Atmosfera de bucurie a fost simțită atât de colindători cât și de cei colindați”, a adăugat sursa.

Părintele Eftimie Mitra a mai menționat că tradițiile de Crăciun ale volohilor au rămas neschimbate pentru românii ortodocși din Poroșkovo, așa cum le-au moștenit de la strămoșii lor. „În casele lor găsim fân pe podele, așa cum și Mântuitorul s-a născut în fan, iar pe masa o pâine coaptă în cuptor așezată pe un blid cu paie”.

Amintim că la 8 decembrie 2019 a fost sfințit locului unde se va construi prima biserică românească din Poroșcovo. De asemenea, se depun eforturi considerabile pentru ca o școală pentru românii din Poroșcovo să prindă contur.