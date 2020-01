Ciocolata ucraineană e tare bună, însă politicile Ucrainei privind minoritățile etnice, să-mi fie cu iertare, sunt de aruncat la gunoi. Ce mă lasă perplex în comportamentul puterii de la Kiev este această euforie bolnavă de a-și copia dușmanul. Evident, mă refer la declarațiile putiniste ale lui Volodimir Zelenski despre „ocupația românească” din Bucovina de Nord în 1918, scrie universul.net

Declarația: „Unitatea nu stă în cuvinte, ci în fapte. Nu după mult timp Republica Populară Ucraineană a cedat Kievul sub presiunea bolșevicilor, o bună parte din teritoriile Galiției au fost ocupate de trupele poloneze, Bucovina de Nord de români, iar Transcarpatia i-a revenit Cehoslovaciei”.

Afirmația a fost făcută în contextul Zilei Unității și Libertății Ucrainei, marcată în fiecare pe 22 ianuarie. Sigur, pot înțelege că într-un astfel de context mai piperezi inimioara patriotică cu puțină țâfnă naționalistă, dar e deja prea mult să o iei pe arătura iredentismului. În caz că aveați impresia că doar Putin manevrează istoria ca pe-o bucată de plastilină, deformându-i nuanțele după bunul plac, ei bine, în dulcele stil meschin al înaintașilor săi, și Zelenski flutură aceleași tehnici kremlinofile, dar fructuoase în colectat antipatii.

Datele istorice la 1918: pe 28 noiembrie 1918, Congresul General al Bucovinei a proclamat Unirea cu Regatul României, care a fost recunoscută de învingătorii din Primul Război Mondial prin tratatul de la Saint Germain, semnat la 10 septembrie 1919. Înfrângerea şi apoi dezmembrarea Austro-Ungariei a făcut ca negocierile de la Paris privind confirmarea proclamaţiei de Unire din 28 noiembrie 1918 să nu întâmpine dificultăţi majore. România a prezentat nu numai argumente istorice – Bucovina a fost smulsă ilegal Moldovei în 1775 de către Turcia şi oferită Austriei, ci şi argumente militare şi strategice, contra ameninţării bolşevice. Totuși, Bucovina istorică nu se mai află integral în graniţele României. Jumătatea nordică a fost pierdută în urma Pactului Ribbentrop-Molotov prin care Stalin şi Hitler şi-au împărţit teritorii în Estul Europei. Ultimatumul sovietic din 26 iunie 1940 a vizat atât Basarabia, cât şi Bucovina de Nord.

La fel de bine (și îndreptățiți, spre deosebire de ei) am putea și noi spune că Bucovina de Nord se află sub ocupație ucraineană și s-o afirmăm în fiecare an de Ziua Națională. Cum ar fi?

