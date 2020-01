Jurnalistul Petru Bogatu a explicat într-un material pentru deschide.md, de ce președintele prorus Igor Dodon care, după ce a înjurat România ca la ușa cortului de-a lungul întregii sale cariere politice, a ajuns săptămâna trecută să-i caute favoarea.

„Deși nu am un glob de cristal ca să văd viitorul, de la o vreme mă așteptam ca Igor Dodon să încerce să se pună bine pe lângă București. Sucirea sa era previzibilă. Economia națională este la pământ. Vistieria s-a golit. Deficitul bugetar se accentuează periculos”, a explicat sursa.

În rezolvarea acestor probleme, susține Petru Bogatu, Dodon a crezut că-l va ajuta Putin cu Medvedev, dar miza pe Rusia a președintelui și a guvernului său de buzunar s-a dovedit a fi un miraj.

„Moscova plătește pe ascuns, bineînțeles, oamenii săi și din fostele republici sovietice, și din multe țări vest-europene. În solda ei se află politicieni, partide, organizații nonguvernamentale, vedete din show-biz etc. Toate aceste cheltuieli sunt însă niște mizilicuri. Putin devine mult mai rezervat însă când vine vorba de credite acordate altor state. Țările beneficiare ale infuziilor financiare ruse pot fi numărate pe degete. Republica Moldova, nefiind o prioritate strategică pentru Moscova, nu are cum să se numere printre ele. Am spus-o și o repet: rușii vor s-o subordoneze, ca să se infiltreze astfel în spatele Ucrainei și să ajungă aproape de gurile Dunării, dar fără să se cheltuiască tare”, a mai adăugat jurnalistul.

În opinia editorialistului, Igor Dodon nu se poate bizui nici pe Erdogan, deoarece nu-i în stare să-i întoarcă datoria pentru reparația sediului prezidențial. „La toate acestea se adaugă izolarea politică a Republicii Moldova. Spațiul ei de manevră pe arena internațională la ora actuală este mai îngust ca oricând de la proclamarea independenței încoace. Ambii vecini privesc cu suspiciune regimul Dodon. Kievul devine tot mai ostil, iar Bucureștiul îl ignoră”, a mai spus Petru Bogatu.

În aceste împrejurări, subliniază jurnalistul, Republica Moldova devine neguvernabilă, iar Dodon s-a văzut silit să-și calce pe inimă și să încerce să-i intre în voie Bucureștiului. „Momentul potrivit a fost vizita sa la Ierusalim, unde a participat la comemorarea Holocaustului. Printre liderii cu care a reușit să-și facă selfie a fost și Klaus Iohannis. Profitând de ocazie, Dodon a hotărât să capitalizeze întâlnirea cu omologul său de la București. Președintele Republicii Moldova, în disperare de cauză, pesemne, s-a apucat să facă complimente României pe pagina video de Facebook, subliniind că aceasta este „partenerul nostru strategic”. Românii pe care i-a blamat ani de zile cu aburi la gură au devenit brusc „frații noștri de peste Prut”. Curios, nu?”, menționează sursa.

Petru Bogatu amintește cum acum un an Dodon susținea că Bucureștiul „pune la cale distrugerea Republicii Moldova”, dar și de atitudinea președintelui față de unioniști, pe care-i numiseră în repetate rânduri niște „lepădături”. „Și după toate acestea Dodon crede că poate trece peste scârboșeniile sale cu o simplă lingușire? Că e posibil să intre în grațiile României cu niște măguleli ieftine? Zadarnic speră. Astfel de insulte la adresa unui stat nu se iartă. Ele se plătesc. Și se ispășesc. Până atunci vorbele sale dulci sunt curată ipocrizie. Nu-l crede nimeni”, conchide jurnalistul.

Amintim că la scurt timp după ce a făcut aceste declarații măgulitoare pe Facebook, Dodon s-a sucit din nou și a declarat că „Patria noastră, în anii de război, a fost ocupată de armatele germane şi române”