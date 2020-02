Primarul Ion Ceban a declarat că anul acesta, la Chișinău, ar putea fi deschisă o filială a Muzeului blocadei Leningradului. Promisiunea ar fi fost făcută în cadrul unei întrevederi pe care edilul de Chișinău ar fi avut-o cu Alexandr Beglovîi, guvernatorul Sankt-Petersburgului, scrie RIA Novosti.

„Astăzi am discutat cu directorul Muzeului asediului din Leningrad și vrem să deschidem o filială la Chișinău pe data de 8 septembrie 2020. Solicităm ajutor în acest sens”, a menționat Ion Ceban, primarul de Chișinău la întrevederea cu guvernatorul Sankt-Petersburgului.

Săptămâna trecută, Ion Ceban a întreprins o vizită de lucru la Sankt Petersburg. Acolo unde, edilul prorus de la Chișinău a participat la evenimentele organizate cu ocazia aniversării a 76 de ani de la încheierea asediului Leningradului din timpul Celui de al Doilea Război Mondial.

Dorin Chirtoacă, președintele Partidului Liberal și fostul primar al municipiului a criticat intenția lui Ceban de a deschide o filială a Muzeului blocadei Leningradului la Chișinău. „Deportații au fost lipsiți de Ceban, Dodon și PSRM de facilitatea de a călători gratuit cu transportul public, și problema nu se dorește a fi rezolvată. Între timp apar alte inițiative… Țin să aduc la cunoștință că am vizitat și eu cimitirul Pescariovskoe, din Sankt Petersburg, am stat vreo două ore, am reflectat și m-am recules. Nu mi-am făcut poze, nu m-am lăudat cu asta. La fel am fost la foarte multe alte cimitire și memoriale în toată Europa. Trebuie să avem grijă de suferinzii noștri, nu să-i dezbinăm, glorificând trecutul sovietic și ignorându-i pe acei care au fost batjocoriți de regim”, a specificat Chirtoacă pe Facebook.

Amintim că tot săptămâna trecută, Veronica Herța, consilier municipal al Partidului Liberal, a anunțat că victimele represiunilor politice din perioada sovietică nu mai pot circula gratuit cu transportul public. Întrucât această categorie de persoane nu se mai regăsește în anexele bugetului municipiului Chișinau pentru 2020