Tatiana Țîbuleac a devenit laureata celei de-a treia ediții a premiilor literare „Las Librerías Recomiendan 2020” alături de Irene Vallejo, María Alcantarilla și Ismael Ramos, scrie diez.md.

La cea de-a treia ediție a premiilor, au participat mai mult de 80 de librării și librari din toate colțurile Spaniei, care au ales recomandările anului 2020 în Spania. Premiul a fost creat în 2018 de către CEGAL (Spanish Confederation of Guilds and Associations of Bookstores).

„Când o carte e atât de puternică și de stranie ca «Vara în care mama a avut ochii verzi», încerci instinctiv s-o plasezi într-un spațiu anume, cu alte cărți cu scris la fel de hipnotic și întunecat: pe undeva pe lângă Salinger, Aglaja Veteranyi, poate și Dragomán. E primul roman al Tatianei Țîbuleac, o scriitoare din Republica Moldova, care are cetățenie română și locuiește la Paris. Adolescentul din romanul Tatianei Țîbuleac e copilul unor imigranți polonezi în Anglia, un puști care trece prin câteva tragedii de familie și iese spart și rănit ca o jucărie căreia i-ai smuls, rând pe rând, mâinile și picioarele”, scrie cărturești.ro.

Reamintim că în 2019, Tatiana Țîbuleac a câștigat Premiul Uniunii Europene pentru Literatură cu romanul „Grădina de Sticlă”. Autoarea a fost nominalizată la concurs din partea României, alături de alți cinci autori. În total, în 2019, în competiție au fost înscriși 108 autori din 37 de țări.