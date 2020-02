Fostul premier Vlad Filat a răspuns la întrebarea „unde sunt banii din frauda bancară?”, pe care Maia Sandu, fosta sa colegă de Guvern, a adresat-o anterior în cadrul unei emisiuni tv. Astfel, Filat a ținut să precizeze că în sentința sa de condamnare, pe care o consideră una ilegală și motivată politic, nu este stabilit prejudiciul, iar lui i-au fost confiscate bunuri cu valoare mai mare decât suma care i-a fost imputată în condamnare.

„O sentință dată de către judecățile lui Plahotniuc văd că este folosită cu foarte mare ardoare. Dar în această sentință nu este stabilit prejudiciul. Mie mi-au fost confiscate bunurile dobândite începând cu anul 1994, 1996, 1998, 1999. Bunurile care au fost confiscate ca valoare sunt mai mari și depășesc cu mult acea sumă imputată mie”, a explicat Vlad Filat în cadrul unei emisiunii de la Jurnal TV.

Anume din aceste considerente, menționează sursa, întrebarea „unde sunt banii?” este una haioasă.

„Mă amuză metalul acesta pe care Maia Sandu, în activitatea sa de politician, încearcă să și-l pună în voce. Nu regret că am promovat-o în politică, dar am așteptat și alte lucruri să le facă, inclusiv în calitate de premier. Capacitatea unui politician nu este doar în a veni la guvernare, ci și să guverneze. Înainte de a vorbi, Maia Sandu ar trebui să se informeze”, a mai menționat Filat la același subiect.

De asemenea, sursa a mai spus că nu a luat încă o decizie referitor la revenirea sa în politică, dar se va implica plenar în campania electorală pentru alegerile parlamentare de la Hâncești. „Voi fi împreună cu colegii mei din PLDM care au suferit enorm. Dacă vreți, este datoria mea morală să-i sprijin și să-i ajut cu ceea ce pot. În cazul dat, o să fiu implicat plenar în aceste alegeri de la Hâncești. Și eu sper foarte mult că voi avea posibilitatea să am dezbateri inclusiv cu doamna Sandu în această campanie electorală”, a precizat fostul lider PLDM.

Deși nu are nu are nicio interdicție de a participa la alegerile prezidențiale din acest an, Filat exclude acest fapt și susține că va urmări ce se va întâmpla în Republica Moldova.

Vlad Filat îndeamnă politicienii din partidele de dreapta să fie raționali, iar aceasta ar însemna că ambițiile și declarațiile mai picante să fie lăsate într-o parte. Sursa este de părerea că ideea candidatului unic susținut de toate partidele este singura care ar putea să ducă la victorie în turul doi.

Astfel, dacă se dorește cu adevărat ca în alegerile prezidențiale candidatul de centru-dreapta să învingă, atunci acest candidat trebuie să aibă capacitatea să acumuleze voturile necesare în turul doi pentru a deveni președinte. „Dacă în 2016 candidatul la prezidențiale era Andrei Năstase, domnul Năstase era președinte. Nu mă bazez pe experiență, mă bazez pe cifre, matematică pe care poate să o facă fiecare. Asta este interesant pentru viitor, să nu se repete anumite situații”, a adăugat fostul premier.

Totodată, referindu-se la afirmațiile potrivit cărora Igor Dodon ar vrea să devină un nou Plahotniuc, încercând să obțină toată puterea în mâinile sale, Filat a spus că în R. Moldova nimeni nu-i poate lua locul fostului lider democrat. „Un alt Plahotniuc cred că în raza a vreo șase mii de kilometri nu există. Și eu nu spun lucrurile acestea din cauza faptului că am fost în pușcărie și că am avut de suferit. Eu spun pentru că acest om este într-adevăr periculos pentru societate”, a precizat sursa.

Vlad Filat susține că are un sentiment de vinovăție și îi pare foarte rău că nu a reușit să facă ceea ce a promis oamenilor.