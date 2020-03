În cadrul unei conferințe care a avut loc ieri Președintele Dodon a divulgat numele pacientei infectate cu Covid-19, acestea fiind date cu caracter personal.Acest lucru e contrar art.12 al Legii cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului și cade sub incidența art. 177 alin (2) lit.a) Cod Penal. Astăzi am înregistrat un denunț către Procuratura Generală prin care am solicitat inițierea unui proces penal pe faptele menționate și în cazul confirmării tragerea la răspundere a celui care și-a permis să încalce legea.

