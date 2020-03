Nicolae Negru, analist politic de la Chișinău, a declarat că în Acordul de guvernare semnat ieri, între PDM și PSRM, există o frază despre demilitarizarea regiunii transnistrene, în contextul găsirii unei rezolvări comprehensive a conflictului transnistrean. Ceea ce în opinia sursei, ar însemna că retragerea trupelor ruse de pe teritoriul R. Moldova se va face după ce se găsește o soluție finală pentru rezolvarea conflictului transnistrean.

Nicolae Negru a menționat că vede anumite deficiențe ale Acordului semnat dintre PD și PSRM, printre care este și lipsa unei viziuni clare cu privire la retragerea trupelor ruse din stânga Nistrului. „Eu am citit cu atenție acest acord. Nu am văzut ca PSRM să fi schimbat ceva în atitudinea lor, în obiectivele lor, în retorica lor. Dimpotrivă, am văzut că PDM s-a apropiat de PSRM. Mă refer, în special la politica externă echilibrată. Nu am văzut vreo referire la retragerea trupelor ruse de pe teritoriul R. Moldova. Dimpotrivă, acolo există o frază despre demilitarizarea regiunii transnistrene, în contextul găsirii unei rezolvări comprehensive a conflictului transnistrean. Asta înseamnă că retragerea trupelor se face după ce se găseşte o soluţie finală pentru rezolvarea conflictului, exact cum zice Rusia. Asta înseamnă că atâta timp cât nu se va găsi o soluţie convenabilă Rusiei, ea nu va retrage trupele de pe teritoriul R. Moldova, iar dvs acceptaţi asta”, a subliniat Nicolae Negru, adresându-se către Dumitru Diacov, președintele de onoare al Partidului Democrat, în cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova.

În replică, Dumitru Diacov a admis faptul că în Acord sunt „lucruri care au fost accentuate și lucruri care poate nu au fost accentuate”.

Totuși, președintele de onoare al Partidului Democrat vede obținerea a cinci fotolii din Guvern drept o reușită a PDM, în special obținerea fotoliului de ministrul de Externe, pentru că acesta, spune Diacov, va permite continuarea parcursului european al R. Moldova.