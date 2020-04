Un grup de apicultori din R. Moldova a donat aproape 100 de kg de miere pentru cadrele medicale şi pacienţii internaţi cu Covid-19 în spitalele din Chişinău, notează TVR Moldova.

Iniţiativa aparţine lui Constantin Stegărescu, din satul Răciula, raionul Călăraşi. Apicultorul spune că mierea le va fi de mare ajutor atât personalului medical, cât şi pacienţilor și speră ca prin exemplul lui să motiveze şi alţi apicultori să doneze miere.

„Am iniţiat proiectul dat ca să adunăm un lot de miere din partea apicultorilor, care benevol pot să dea pentru bolnavii şi medicii bolnavi de COVID-19. Într-adevăr mierea e şi a fost primul produs care era folosit în diferite tratamente, pentru diferite maladii ale căilor respiratorii, în primul rând ridică imunitatea”, a declarat Constantin Stegărescu pentru sursa citată.

Primul spital care s-a bucurat de donațiile dulci a fost Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Toma Ciorbă”.

„Am sunat la câţiva membri ai asociaţiei, care sunt mai puternici şi au albini mai multe, au fost de acord şi am strâns, am donat, am turnat în borcane şi am adus încoace să donăm”, a povestit reprezentantul asociației de apicultori din Călărași, Ştefan-Vasile Tudor.

Apicultorii spun că vor continua acţiunile de caritate şi în perioada următoare, aducând miere şi spitalelor din raioane.

„Eu aş vrea şi sper să facă toţi apicultorii din R. Moldova, fiindcă e o caritate foarte bună, foarte binevenită pe acest timp. Trebuie să dăm nu numai la bolnavi, dar şi la doctori. E foarte periculos şi pentru dânşii, au şi ei familii, au şi ei copii mici, trebuie susţinuţi măcar cu ceva”, a mai declarat Tudor.

Amintim că numărul persoanelor infectate cu coronavirus în R. Moldova a ajuns la 505, înregistrându-se, până în prezent, 26 de persoane vindecate și 6 decese.