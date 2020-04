România va prelungi starea de urgență pentru încă o lună, a anunțat luni președintele Klaus Iohannis, după o ședință în care au fost evaluate măsurile luate de autorități pentru gesionarea crizei de COVID-19.

„Am avut astăzi o ședință de bilanț intermediar. Am dorit să tragem primele concluzii să vedem cum au fost puse în practică măsurile. Am evaluat impactul acestor măsuri și cum trebuie conduse lucrurile în următoarele săptămâni. În comparație cu alte țări creșterea numărului de persoane afectate de epidemie nu a fost așa de mare cum a fost în țări precum Italia sau Spania. Acest lucru vine din faptul că noi am luat din timp măsuri foarte ferme”, a declarar președintele.

Iohannis a precizat că nu este momentul să ne relaxăm, să nu mai respectăm măsurile, pentru că „toți specialiștii spun că dacă respectăm indicațiile este posibil să nu avem o creștere foarte mare, dacă nu le respectăm este posibil să ajungem în scenarii precum cele din țările menționate”.

„O veste bună: la început se știe că a fost complicat să achiziționăm echipamente de protecție. Avem deja primele rezultate ale măsurilor luate de guvern. Primim în această săptămână 2,5 milioane de măști pentru medici, 5 milioane de măști pentru forțele de ordine, 8 milioane de măști care vor ajunge la populație. Vor veni 500.000 de combinezoane de protecție pentru medici. Sunt lucruri care se mișcă”, a mai spus acesta.

Președintele României a subliniat că prelungirea stării de urgență cu încă o lună este absolut necesară pentru a ține evoluția epidemiei sub control.

„Prin această epidemie avem o criză care nu este doar de sănătate publică. Este o criză care va afecta bugetul. Va fi nevoie să se declare o creștere semnificativă a deficitului bugetar. E nevoie de bani mai mulți în sectorul de sănătate publică și pentru asistență socială. Vom avea o situație complicată a bugetului, însă este clar că această complicație nu se rezolvă de la sine și va trebui guvernul să facă o analiză și să nu ne limităm doar la o rectificare care prevede doar câteva schimbări ci va fi nevoie să se reevalueze și veniturile care sunt în scădere dar și cheltuielile care sunt în creștere și va fi nevoie de reevaluarea tuturor cheltuielilor”, amai declarat președintele.

La ședința de la Palatul Cotroceni au participat premierul Ludovic Orban, miniștrii Florin Cîțu, Marcel Vela, Cătălin Predoiu, Nicolae Ciucă, Virgil Popescu, Nelu Tătaru și Violeta Alexandru, și şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat.