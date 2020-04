Episcopia de Bălţi a Mitropoliei Basarabiei a decis să vină în ajutorul Spitalului raional. Astfel, clericii au pus mână de la mână şi au adunat 25 de mii de lei, bani pe care i-au donat instituţiei medicale pentru procurarea celor necesare în lupta cu virusul COVID-19.

„În ziua de 26 martie, când s-a decis și la Bălți să se deschidă o secție pentru acești bolnavi am dat o circulară către preoți sa pună fiecare pentru a veni cu o mică donație. Nu am putut rămâne indiferenți, am zis să venim, să-i ajutăm”, a declarat Preasfințitul Antonie, Episcop de Bălţi pentru TVR Moldova

Pe lângă cele 25 de mii de lei donate spitalului, pentru cele necesare, clericii Episcopiei de Bălți au adus şi fructe, pe care le-au oferit medicilor şi pacienţilor.

Preoții au oferit alte cinci mii de lei Centrului de Sănătate Publică din Bălţi. În prezent, în secţia de boli infecţioase a Spitalului Clinic din Bălţi sunt internaţi 49 de pacienţi confirmaţi pozitiv cu virusul COVID-19, iar alţi opt sunt suspecţi.