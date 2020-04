În timp ce autoritățile de la Chișinău au deschis conturi pentru colectarea donațiilor pe timp de pandie, una dintre întreprinderile municipale a încheiat contracte pentru achiziționarea florilor în valore de aproape 700 de mii de lei, scrie Ziarul de Gardă.

Potrivit sursei, Asociația de gospodărire a Spațiilor Verzi a încheiat în luna martie două contracte cu agenți economici de procurare a florilor anuale, perene și lalele. Cele două contracte pentru procurarea florilor sunt în sumă totală de peste 690 de mii de lei.

Serghei Carp, șeful întreprinderii, a declarat că achiziționarea de flori se face regulat, în fiecare an, și nu este ceva ieșit din comun.

„Noi achiziționăm flori în fiecare an și am semnat deja contractele. Vom începe să plantăm florile după 5-10 mai. Vedem cum o să fie situația”, a adîugat Carp.

Solicitat să se expună dacă această achiziție este atât de necesară municipalității, șeful întrepinderii ne-a spus că deja a renunțat la unele contracte, însă florile sunt necesare pentru oraș.

„Eu cred că florile sunt necesare și nu e chiar așa de mare suma. Noi, acum, desigur, avânt în vedere situația data, am refuzat unele chestii. De exemplu, am renunțat la irigarea parcului Catedralei. Deja am rectificat tot ceea ce nu a fost contractat și nu este chiar necesar. Doar irigarea parcului Catedralei ne costa 3 milioane. Ceea ce am putut să refuzăm și nu era urgent, noi evident că am revăzut bugetul”, a specificat șeful Asociației Spații Verzi pentru Ziarul de Gardă.

Achizițiile de flori pentru mun. Chișinău a fost un subiect de discuție și în 2018, atuni când Silvia Radu a ajuns în mijlocul unui scandal, după ce pentru „Covorul” de flori instalat în fața Catedralei, Primăria mun. Chișinău a plătit aproape 2 milioane de lei. Acesta a fost achiziționat de către Asociaţia de gospodărire a spaţiilor verzi de la „Decor Bureau” SRL, în urma unei negocieri directe, după ce prima licitație publică anunțată nu ar fi avut loc din cauza lipsei ofertelor.

În plină criză pandemică și Direcţia Generală Locativ Comunală şi Amenajare din cadrul Primăriei Municipiului Chișinău a anunțat vineri, 3 aprilie, licitație deschisă pentru construcția havuzului pietonal din parcul „La Izvor” din sectorul Sculeni al capitalei. Valoarea estimativă a achiziției se ridică la 4,2 milioane de lei. Ulterior, după ce achiziția a fost criticată, primarul general Ion Ceban a menționat că „licitațiile care pornesc, pot fi oprite în situațiile de urgență în orice moment dacă vom decide că este nevoie de acest lucru”.

Ministerul Finanțelor și Primăria municipiului Chișinău au deschis conturi pentru donații în scopul prevenirii răspândirii virusului COVID-19. Totodată, mai mulți agenți economici au donat bani și alte obiecte necesare pentru a ajuta sistemul medical din R. Moldova.