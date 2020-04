Anunțul că o companie aeriană ar fi transportat echipamente medicale din R. Moldova către Polonia a stârnit un val de critici la adresa Guvernului de la Chișinău, întrucât exportul acestora este interzis în contextul pandemiei. Totuși, premierul Ion Chicu a dat asigurări că bunurile transportate în Polonia nu sunt echipamente medicale ci niște banale salopete. Cu o reacție în acest sens a venit și Andrian Țeruș, directorul executiv al companiei unde ar fi fost confecționate echipamentele.

Ieri, compania aeriană RyanAir a anunţat că a transportat un lot cu echipamente de protecţie medicală din R. Moldova către Polonia. „Am fost mândri să transportăm astăzi din Republica Moldova echipamente medicale esențiale pe Aeroportul Modlin din Varșovia, pentru a ajuta în lupta împotriva Covid-19. Acest echipament de protecție personală va ajunge în spitale și la personalul medical din prima linie”, se arată în mesajul Ryanair.

Acest anunț a trezit un val de critici atât în rândurile societății civile cât și în rândurile opoziției parlamentare. Astfel, Alexandru Slusari, vicepreședintele Parlamentului, a adresat un demers Comisiei Situații Excepționale, solicitând oficial informații.„R. Moldova a exportat echipament de protecție în Polonia în situația deficitului acut al acestuia la noi în țara și infectarea a unui număr impunător de medici și personal medical? Mai am un gram de speranță că acest lucru nu este adevărat. Altfel ar fi o crimă contra sistemului de sănătate al statului nostru”, a declarat Slusari.

Ulterior, Ion Chicu, premierul de la Chișinău a venit cu o reacție. Acesta a menționat că ar fi vorba despre o simplă operaţiune de export, cum sunt cu sutele în fiecare zi. Pentru acest transport nu a fost necesară autorizaţia de la Comisia Situaţii Excepţionale, deoarece zborurile cargo şi exportul comercial nu este restricţionat.

„Sper să ajungem la ziua când vom fi în stare să ajutăm ţările din Uniunea Europeană cu echipament medical… Între timp, încărcăm cu ZIL-ul cutii de carton cu salopete cusute de antreprenori, la Bălţi… Respect și admirație pentru aceste companii! Nu am interzis exportul acestor salopete, numite de unii „utilaj medical”, deoarece de la bun început am avut ofertă suficientă pe piaţa internă. Mai prost am stat cu măștile, cu respiratoare şi cu vizierele – interzise spre export.”, a scris premierul Ion Chicu.

În replică, Alexandru Slusari, vicepreședintele Parlamentului de la Chișinău, a subliniat că are o mare nedumerire referitoare la faptul că piața R. Moldova este suprasolicitată de astfel de producție.„Recent am auzit declarația prim-ministrului despre o luptă acerbă a tuturor țărilor afectate de pandemie pentru toate tipurile de echipamente de protecție. Fraza a fost rostită în contextul explicațiilor date privind echiparea insuficientă a medicilor și a personalului medical din spitalele R. Moldova. Mai mult ca atât, noi cunoaștem foarte bine, fiind antrenați în acțiuni de sprijinire a spitalelor, care este cel mai solicitat echipament de protecție. După măști instituțiile medicale, în mod prioritar, ne roagă să aducem mai multe salopete. (…) Punând toate acestea cap la cap se crează impresia că actualmente cel mai mare deficit al guvernării este deficitul rușinii”, a menționat Suslari.

Mai târziu și Andrian Țeruș, directorul executiv al companiei din municipiul Bălți unde au fost confecționate echipamentele exportate în Polonia, a venit cu o reacție. El a spus că nu este vorba de echipament medical de protecție, ci de combinezoane de uz general, de unică folosință, care nu sunt sterile și care nu intră în categoria produselor pentru care statul a aplicat interdicții la export. Acesta a mai spus că a găsit singur clienți în afara R. Moldova, pentru a exporta marfa, deoarece compania a ajuns în impas și trebuie să facă față crizei.

„Înțeleg agitația care s-a format în contextul epidemiei de COVID-19, dar acestea nu sunt echipamente de protecție medicale, ci de uz general, care pot fi folosite în diverse domenii, de la dezinfectări până la munca în saloane auto. Noi avem un singur tip de produs, care este o husă din polipropilen, se îmbracă deasupra hainelor și este impermeabilă. Un fel de combinezoane de unică folosință care se aruncă după ce se fac anumite operațiuni. Nu sunt sterile, lucru care se indică direct pe ambalaj. Dacă ele pot fi folosite acum în activități de dezinfectare este foarte bine”, a explicat Andrian Țeruș, solicitat de TV8.

Directorul companiei a mai subliniat că recent a fost relansată producerea, care a stagnat mai mult de jumătate de an. Acesta dă asigurări că este gata să livreze astfel de combinezoane și pe piața internă, dacă ele vor fi solicitate. Primul lot de o mie de unități va fi livrat chiar mâine, ca donație, pentru instituțiile medicale, conform unei înțelegeri pe care a avut-o anterior cu autoritățile din R. Moldova.

Amintim că până astăzi în R. Molova au fost înregistrate 2049 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre acestea 1914 au fost confirmate în condiții de laborator și 135 pacienți au fost depistați conform criteriilor clinico-epidemiologice. Printre acestea se numără 514 cazuri de infectare în rândul angajaților sistemului de sănătate.

În presa de la Chișinău au apărut în repetate rânduri mesaje tot mai alarmante din partea medicilor, care se plâng că sunt nevoiți să lupte zilnic în prima linie fără echipamente de protecție corespunzătoare, chiar dacă autoritățile au negat de fiecare dată acest fapt, dând asigurări că „situația este sub control”.