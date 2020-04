Sunt zeci de mii de prizonieri de război şi deportaţi români care nu s-au mai întors niciodată din Rusia și care nu au fost înregistrați. Declarația a fost făcută de Vasile Soare, ambasadorul României la Moscova, care a vorbit în cadrul unui interviu despre cât de greu a fost procesul de colectare a datelor pentru a finaliza lista nominală a celor 20.178 de foşti prizonieri de război şi deportaţi români care nu s-au mai întors niciodată din Rusia.

„Acest exercițiu a fost demarat în 2009 și spre sfârșitul lui 2019 noi am încheiat căutările și cercetările în arhivele ruse, după care am pornit, ceea ce a fost cel mai complicat, să descifrăm, pentru că totul s-a consemnat olograf, soldații sovietici din lagăre consemnau și înregistrau prizonierii străini după ureche. Desigur, am întâlnit foarte multe greșeli, greul a fost să descifrăm numele lor”, a declarat diplomatul.

Totodată, Vasile Soare a menționat că este foarte greu de identificat o cifra exactă a tuturor prizonieri de război şi deportaţi români care nu s-au mai întors niciodată din Rusia.

„Noi apreciem din tot ce am găsit în arhive circa 236.000 de ostași români au căzut prizonieri, iar în jur de 65.000 se pare că au murit în lagăre. Aici trebuie făcută o mențiune: după bătălia Stalingradului, Cotul Donului, din noiembrie ’42 până spre martie-aprilie ’43, nu s-au făcut înregistrări la sosirea eșaloanelor cu prizonieri de război străini în lagărele sovietice. Deci, sunt mii și zeci de mii de oameni care nu au fost înregistrați niciodată. De aceea apare această diferență în cifre. Mai este încă o completare de făcut, față de cifrele pe care le indică statistica oficială rusă referitor la prizonierii de război români, de 15.425, vorbim de persoanele care au murit, noi am găsit și în alte arhive un număr sporit. Deci, totalul ne indică această cifră, 20.718”, a precizat ambasadorul Vasile Soare.

Amintim că recent, Ambasada României la Moscova a anunțat că a finalizat lista nominală a celor 20.178 de foşti prizonieri de război şi deportaţi români care nu s-au mai întors niciodată din Rusia.