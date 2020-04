Afaceristul Gigi Becali se implică în lupta împotriva COVID-19, ajutând spitalele din România și R. Moldova. Recent, acesta a donat bani pentru două spitale din sudul R. Moldova, care aveau nevoie de sprijin financiar.

Latifundiarul din Pipera susține că a donat sute de mii de euro pentru ca România să poată duce lupta împotriva noului coronavirus, banii săi ajungând și la frații din R. Moldova. Omul de afaceri a donat bani spitalelor din orașul Cahul, care aveau nevoie de ajutor financiar pentru a continua lupta împotriva noului coronavirus.

„Am donat de ordinul sutelor de mii. Am dat și în Moldova. Am luat medicamente. Am dat la Cahul, în Republica Moldova, la două spitale”, a spus Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, potrivit Antenasport.

Amintim că în Republica Moldova au fost înregistrate 2 778 de cazuri pozitive de coronavirus, dintre care 661 de recuperări și 76 de decese.