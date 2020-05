În interiorul Partidului Democrat din R. Moldova ar exista tensiuni și acestea ar fi legate de partajarea intereselor, consideră unii analiști politici de la Chișinău. Observațiile vin după unele declarații contradictorii ale deputaților democrații, dar și după ședințe îndelungate ale acestora din 4 mai 2020, transmite Radio Chișinău.

Venirea la guvernare a democraților alături de socialiști nu putea să nu creeze dificultăți în interiorul PD consideră unii comentatori politici. Și ceea ce se întâmplă în interiorul formațiunii e în mare parte necunoscut, iar lupta se dă pentru interese de afaceri și scheme care existau pe vremea fostului șef al democraților, Vlad Plahotniuc, susține analistul Anatol Țăranu.

„Este evident că lupta se dă între grupul de interese care e atașat schemelor gri de pe timpul lui Plahotniuc și au acum au fost preluate și revitalizate în condițiile guvernării împreună cu socialiștii și cred că există o parte a PD care ar dori cu adevărat o reformă a partidului, pentru a se transforma într-un partid social-democrat, dar deocamdată interesele obscure domină”, menționează sursa.

Și comentatorul politic Ion Tăbârță este de părere că în Partidul Democrat sunt câteva grupuri de influență și nu exclude noi plecări din formațiune, ceea ce ar slăbi din coaliția de guvernare.

„Această situație tumultoasă și cu eventuale plecări din cadrul PDM-ului creează anumite riscuri pentru coaliția de guvernare PRSM-PDM. Iar de această coaliție de guvernare cu democrații în acest moment este interesată și fracțiunea socialiștilor, în mod special, Igor Dodon, pentru că el are nevoie de o anumită stabilitate a actului guvernării până la toamnă. Toamna e adevărata miză a lui Igor Dodon. Toate acțiunile sale sunt pentru a se reconfigura pentru un nou mandat. Aceasta e prioritatea zero lui Igor Dodon, chiar deasupra priorității de a combate pandemia de coronavirus. Toate acțiunile sale sunt pentru asta, or dacă vom avea plecări din PDM, atunci spre vară am avea o situație în care socialiștii și democrații să nu mai aibă suficienți deputați ca să mențină coaliția de guvernare PSRM-PDM”.

Luni, deputații democrați s-au întâlnit într-o ședință care a durat șapte ore. Fruntașii democrați au declarat presei că au discutat despre situația internă din partid și relația cu partenerii socialiști de la guvernare. Ședința fracțiunii parlamentare a avut loc după ce în ajun, președintele de onoare al PDM Dumitru Diacov împreună cu alți câțiva colegi de-ai săi, s-a întâlnit la un hotel din Chișinău cu un om de afaceri apropiat șefului statului.

În spațiul public s-a vehiculat ideea că liderul PDM Pavel Filip nu ar fi susținut de toți deputații din fracțiune și că s-ar pregăti debarcarea acestuia de la șefia partidului. Pavel Filip a declarat că la ședința fracțiunii nu s-a discutat despre aceasta. Totodată, el a recunoscut că există divergențe în interiorul fracțiunii mai ales că nu el este cel care a format-o.