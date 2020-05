„Pentru un astfel de ajutor se mulțumește nu sub pod, ci în Piața Marii Adunări Naționale – unde în 1989, 700 mii de oameni au cerut limba română – limbă oficială”. De această părere este Pavel Filip, liderul PDM, care a menționat că nu este solidar cu atitudinea autorităților de la Chișinău față de suportul venit de la București.

„Așa am întâmpinat în 2017 cele 100 microbuze școlare donate de Guvernul român pentru școlile din țara noastră: în Piața Marii Adunări Naționale, cu mândrie și recunoștință pentru ajutorul oferit.

Era cel puțin firesc ca la fel să se întâmple și anul acesta, când România ne trimite 20 de camioane cu medicamente și echipamente de protecție în valoarea de 3,5 milioane de euro. Pentru un astfel de ajutor se mulțumește nu sub pod, ci în Piața Marii Adunări Naționale – unde în 1989, 700 mii de oameni au cerut limba română – limbă oficială. Am comunicat colegilor încă de ieri aceste nemulțumiri. Regret decizia Guvernului și mă desolidarizez de atitudinea autorităților față de suportul venit de la București.

Mulțumim, România!”, a declarat Pavel Filip.

Totodată și Monica Babuc, vicepreședintele PDM, a subliniat, pentru presa de la Chișinău, că o ceremonie de primire a convoiului românesc cu ajutoare în Piața Marii Adunări Naționale ar fi fost absolut necesară și firească”.

„Organizarea unei ceremonii în PMAN cu participarea înalților oficiali moldoveni care urma să aibă loc mi se pare absolut firească și necesară, pentru că ar fi demonstrat un gest de răspuns însemnând recunoștință și apreciere manifestată la cel mai înalt nivel. De ce nu s-a întâmplat astfel nu cunosc, dar regret foarte mult!”, a declarat Monica Babuc.

Amintim că actuala guvernare de la Chișinău nu a permis ca această ceremonie de întâmpinare a celor 20 de camioane încărcate cu echipamente și medicamente în valoare de 3,5 milioane de euro, donate de România, să aibă loc în Piața Marii Adunări Naționale din centrul Chișinăului.

Astăzi, convoiul cu ajutorul umanitar oferit de România a trecut Prutul. Se întâmplă la o săptămână după ce autoritățile de la București au trimis 42 de medici care să trateze bolnavii de COVID-19 din R. Moldova