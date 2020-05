Alexandru Tănase, fostul președinte al Curții Constituționale de la Chișinău, susține că Parlamentul R. Moldova nu poate fi dizolvat după data de 8 mai 2020. Astfel, acesta îl contrazice pe președintele Dodon care a declarat, invocând o decizie a Curții Constituționale din 2015, că la toamnă ar exista posibilitatea desfășurării unor alegeri parlamentare anticipate în aceeași zi cu prezidențialele.

„După toate calculele pe care am încercat să le fac eu, data limită de dizolvare a parlamentului pentru a putea cumva să declanșeze acest mecanism ca să facă alegerile la începutul lunii septembrie, data-limită era data de 8 mai, după această dată nu este posibilă dizolvarea parlamentului”, a menționat Alexandru Tănase.

Totodată, fostul președinte al Curții Constituționale de la Chișinău, care în 2015 se afla în fruntea Înaltei Instanțe, a explicat și cum a ajuns la această concluzie.

„Articolul 85 din Constituție prevede doar două situații când poate fi dizolvat parlamentul – imposibilitatea formării guvernului sau blocarea procedurii de anunțare a alegerilor. Așa-i? Același articol 85, doar că alin. 4 din Constituție stabilește că parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele șase luni ale mandatului președintelui Republicii Moldova, nici în perioada stării de urgență și nici a stării de război. Deocamdată, suntem chiar în stare de urgență. Și acesta ar fi un subiect de discutat, dar în alt context. Mai apoi ne trimite Constituția la articolul 80 care prevede în alin. 1: mandatul președintelui Republicii Moldova durează patru ani și se exercită de la data depunerii jurământului. Dl Dodon a depus jurământul la 23 decembrie 2016, ceea ce înseamnă că termenul de șase luni înainte de expirarea a patru ani a acelui mandat, după care dizolvarea parlamentului devine imposibilă, este pe 23 iunie 2020. Pentru a putea declanșa mecanismul de dizolvare, parlamentul trebuie să fie incapabil să formeze un guvern în termen de patru-cinci zile de la prima solicitare. Având în vedere faptul că data-limită a posibilității de dizolvare a parlamentului este 23 iunie 2020, pentru a se putea încadra în acest termen ar urma ca guvernul să demisioneze până în data de 8 mai, astfel încât până în 23 iunie să expire termenul de 45 de zile pe care parlamentul îl are la dispoziție pentru formarea noului guvern. Doar dacă până la 8 mai guvernul ar fi demisionat, iar în termen de 45 de zile nu ar fi fost posibilă învestirea unui nou guvern, teoretic ar fi fost posibilă dizolvarea parlamentului. În cazul în care acest lucru nu s-a produs, înseamnă că dizolvarea nu poate avea loc”, a precizat Alexandru Tănase pentru Europa Liberă.

De asemenea sursa a mai adăugat că hotărârea Curții Constituționale din 2015 explică rațiunea de ce nu este posibilă organizarea alegerilor parlamentare și prezidențiale în același timp. „Și anume, pentru a nu manipula sistemul și mecanismele constituționale, astfel încât președintele să reușească să influențeze votul pentru listele electorale. Haideți să ne imaginăm la modul practic cum se poate întâmpla lucrul acesta. Având o persoană cunoscută în funcția de președinte, cumulând, teoretic, alegerile prezidențiale și parlamentare, nu contează cine va mai fi pe acea listă, nu mai are nicio importanță care va fi mesajul electoral, nimeni nu-l va mai auzi, toată lumea se va focusa pe persoana președintelui și ne putem pomeni cu o replicare a rezultatului președintelui pentru un grup de parlamentari care în realitate nu are niciun sprijin, care nu are nicio viziune politică și nu are niciun fel de valoare, ne putem pomeni cu oameni absolut întâmplători în parlament care au ajuns acolo doar datorită faptului că au reușit să se înscrie în lista electorală a partidului care este satelitul președintelui sau președintele este satelitul partidului, de-acum nici nu mai știu cum să le spun” a punctat Alexandru Tănase.