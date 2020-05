În Parlamentul României a fost depus un amendament la proiectul cu privire la instituirea stării de altertă cu scopul de a fluidiza activitatea persoanelor cu risc redus și pentru a evita încărcarea inutilă a capacității de carantinare. Amendamentul îi vizează în primul rând pe cetățenii Republicii Moldova.

„Amendamentul are în vedere in primul rând nevoia cetățenilor din Republica Moldova care au și cetățenie română, care muncesc în România și merg acasă în weekend: medici, rezidenți, oameni de afaceri, lucrători sezonieri etc. Motivul e simplu: nu poti tine un doctor sau un om de afaceri în autoizolare 14 zile, când el trebuie să să întoarcă la muncă, luni”, a precizat senatorul Radu Mihail, care a depus amendamentul.

Astfel, după art. 26 se introduce un nou articol, art.261, cu următorul cuprins:

26. 1 ”Vor fi scutiti de obligația de autoizolare/carantină instituțională cetățenii români sau cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene care prezintă la intrarea în țară un certificat în original de la o unitate medicală acreditată de testare Covid19, nu mai vechi de 3 zile care să ateste un rezultat negativ. Certificatul trebuie prezentat în original însoțit de o traducere autorizată în limba română.”

Potrivit parlamentarului, amendamentul susține normalizarea fluxului de persoane, dar și eliminarea unor blocaje economice, mai ales între România și Republica Moldova, se arată într-un comunicat de presă.