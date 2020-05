Igor Dodon, președintele prorus de la Chișinău, susține că unii deputați PSRM ar fi primit oferte de sute de mii de dolari pentru a părăsi majoritatea parlamentară și a adera la grupul „Pro Moldova” sau la Partidul „ȘOR”.

„Ieri am avut o ședință cu toată fracțiunea PD. Au fost toți acolo. Am discutat despre cum asigurăm majoritatea parlamentară. Acum avem 54-55 de voturi. Este o majoritate solidă. Vor mai pleca sau nu deputați? Am informații că deputații PSRM și PD sunt abordați de oameni de la Șor și de la aceștia care au fugit la Candu. Eu vreau să-i previn pe aceștia care fac trafic de influență – să nu vă mirați cănd o să vă pomeniți cu procurorul alături. S-a oferit unui primar de la PD 10 000 de dolari pentru a părăsi partidul. La consilierii locali se dau câte două-trei mii de lei, iar la cei raionali 20 000 – 30 000 de lei. Noi știm de lucrurile acestea… Se propun sute de mii de dolari la deputați. Aceștia sunt banii din miliardul furat”, a declarat șeful statului într-o intervenție video pe Facebook.

În opinia lui Dodon, fracțiunea PSRM va rămâne intactă, iar dacă vor mai pleca 5-6 deputați din majoritatea parlamentară, atunci mai bine alegeri anticipate. „Trebuie să ne gândim la un mecanism ca să interzicem migrarea deputaților dintr-o fracțiune în alta”, a adăugat președintele prorus de la Chișinău.

Șeful statului consideră că Vlad Plahotniuc și Ilan Șor intenționează să aibă în jur de 25 de deputați, astfel încât să aibă un cuvânt de spus în cadrul coaliției de guvernare. „Ei vor ca în așa fel să poată negocia și cu dreapta, și cu stânga. O să încerce să joace între noi. Așa a făcut Plahotniuc din 2010, când Plahotniuc a jucat cu Voronin și Filat. Unde au ajuns Voronin și Filat? Dacă le permitem să facă asta, atunci vom ajunge peste doi ani și vom zice: dă mintea moldoveanului… În acest caz, mai bine anticipate și interzicerea transfugilor”, a punctat Igor Dodon.

Amintim că, deși în prezent, critică dur deputații transfugi, acum nouă ani, președintele Igor Dodon a părăsit Partidul Comuniștilor pentru a adera la Partidul Socialiștilor.