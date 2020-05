Dodon, Plahotniuc si banii din punga neagra.

Dodon – de la eroare de sistem si accident politic la cadavru …politicPlahotniuc, prin anumiti intermediari, a inceput publicarea arhivei cu Dodon, pentru a implini “prezicerile” lui Candu, ca Dodon nici nu va ajunge la alegerile prezidentiale.Ca razboiul mafiotilor va continua. Toate acestea, imi erau clare demult. Noi intre timp, am mai pierdut un an, in timp ce ei, cei din grupul criminal organizat, condus de Plahotniuc, impartiti acum in mai multe tabere acum, se razboiesc intre ei.Am spus si repet: noi trebuie sa scapam de Dodon, la fel cum a scapat de Plahotniuc, dar nici sa nu apara alte grupari ale mafiei lor – in fata.La fel de clar este ca dupa: – ruperea aliantei cu blocul ACUM;- incropirea majoritatii putrede si morbide cu PD;- gestionatea proasta a pandemiei (primul loc in lume la infectarea medicilor)- dicreditarea proprie in raport cu Vladimir Turcan, Curtea Constitutionala si “creditul” di. Rusia- iesirile necontrolate cu amenintati in adresa presei, a institutiilor statului, folosirea permanenta si repetata a unui limbaj suburbN si chiar din mediul penitenciar; Dodon si-a confirmat nivelul sau de persoana limitata si frustrata, de om prost si ingamfat, de personaj politic submediocru, care odata ajuns la disperare, nu-si controleaza nici discursul, coborand la un tip de exprimare care nu se foloseste nici la stana de oi. Dodon a fost un accident politic, o eroare de sistem, de la bun inceput. El nu si-a apartinut niciodata, fiind plasat in politica, artificial, de stapanii sai. L-au umflat si l-au ridicat Plahotniuc, Voronin iar apoi, Rusia si Putin. Dar de unde nu-i, nici Dumnezeu nu cere. Incet dar sigur, Dodon revine la nivelul sau de nimeni, care vine de nicaieri.Alegerile prezidentiale, turul al II-lea, cel putin, urmeaza sa se desfasoare fara Dodon. Ramane sa vedem, daca noi ca societate reusim sa promovam in aceasta competitie, persoane cu adevarat demne si care sa corespunda nivelului de Presedinte al RM, care trebuie sa fie fata RM!Dincolo se toate acestea, domnul Renita, care a publicat primul aceste imagini, ar fi bine sa ne spuna, de unde are dumnealui acces la arhiva personala a lui Plahotniuc, din birourile sale din fostul sediul luxos al PDM, din strada Armeneasca???

Publicată de Dorin Chirtoacă pe Luni, 18 mai 2020