Astăzi, ministrul Igor Șarov și Irina Vlah, bașcanul UTA Găgăuzia au întreprins o vizită de lucru la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Comrat, după ce ieri, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării de la Chișinău a dispus alocarea banilor necesari construirii unui nou bloc de studii. Decizia a fost luată după ce Adunarea Populară din UTA Găgăuzia a refuzat, pe 15 mai, să aloce 5,6 milioane de lei pentru extinderea liceului românesc.

Svetlana Stoianov, directorul liceul românesc din Comrat, i-a întâmpinat pe cei doi oficiali și le-a făcut un scurt tur al instituției de învățământ. Aceasta a declarat că regretă decizia luată de Adunarea Populară din Găgăuzia, întrucât 82% dintre elevii acestui liceu sunt originari din UTA Găgăuzia. „Clasele primare sunt cele mai dotate, fiindcă, anume în această etapă, se pune baza studierii limbii. Respectiv, sălile de clasă sunt dotate cu toată tehnica necesară, care a fost cumpărată de școală sau a fost donată de partenerii noștri din Germania și România. Noi suntem în permanentă căutare de fonduri, scriem proiecte pentru a dota corespunzător această instituție. Recent am câștigat proiectul „Clasa Viitorului”, acum această sală se dotează. Noi mereu muncim, niciodată nu stăm pe loc și firește că ne-a durut sufletul atunci când Adunarea Populară a decis să nu ne dea această contribuție”, a explicat managerul instituției.

Totuși, acum directorul liceului este optimist și crede că împreună cu autoritățile centrale și cu sprijinul României, „vom reuși să facem o faptă bună nu doar pentru liceu, dar și pentru UTA Găgăuzia”. „Spun asta deoarece sală de sport, sala de activități și cantina o să fie dotate astfel încât să putem realiza și activități extracurriculare. Vom avea și bibliotecă, care acum este organizată într-un mic coridor”, a adăugat directorul.

Svetlana Stoianov a subliniat că în mai puțin de o zi de când a anunțat înscrierile pentru noul an școlar, are deja 45 de elevi în clasa I. „Anul viitor vom avea trei clase de-a I-a. Dacă în anii precedenți formam clase de 15 -20 de copii, fiindcă e dificil să înveți în limba română copiii de altă etnie, anul viitor am decis să formăm clase de 25 de elevi, deoarece sunt foarte mulți doritori”, a subliniat sursa.

La rândul său, bașcanul Irina Vlah a declarat că se simte foarte incomod pentru că Adunarea Populară a refuzat să susțină acest proiect, cu atât mai mult că toți cetățenii Republicii Moldova trebuie să cunoască limba de stat, iar în UTA Găgăuzia există această dorință. „Toate proiectele de până acum au fost susținute de Adunarea Populară și niciodată nu au mai existat cazuri ca deputații să refuze să aloce o contribuție. Este primul caz de acest fel”, a remarcat bașcanul.

Mai mult, Vlah a adăugat că acest proiect a fost îndelung așteptat în UTA Găgăuzia. „Sunt foarte recunoscătoare doamnei Svetlana Stoinov, directorul instituției, pentru că a venit întotdeauna cu inițiative și a muncit enorm. În 2014, a apărut ideea extinderii acestei instituții de învățământ și, de atunci, am început să lucrăm în această direcție. În acești șase ani, aici au fost miniștri, premieri, ambasadori, dar și foarte mulți oameni care și-au dorit sincer ca acest nou bloc să fie construit. Iar anul acesta, când părea că totul a fost făcut, Adunarea Populară a refuzat să aloce acea contribuție. Foarte bine că atât părinții, cât și administrația liceului au luat imediat atitudine”, a specificat Irina Vlah.

Bașcanul a mulțumit ministrului Igor Șarov pentru implicare și a menționat că dacă astăzi se confirmă că Ministerul Educației oferă această contribuție, „trebuie să începem imediat construcția noului bloc”.

Igor Șarov, ministrul Educației de la Chișinău, a dat asigurări că administrația instituției are parte de toată susținerea, iar banii vor fi transferați în scurt timp astfel încât lucrările de extindere a singurului liceu românesc din Comrat să nu fie stopate nici măcar pentru o zi. „Din momentul în care a fost luată decizia Adunării Populare, care trebuie respectată, dar pe care n-o înțeleg, imediat am sunat-o pe doamna bașcan și tot vineri am decis modalitatea prin care, în calitate de ministru, pot soluționa această problemă”, a declarat ministrul Educației de la Chișinău.

Totodată, Igor Șarov a apreciat contribuția majoră a României în cadrul multiplelor proiecte din domeniul educației și a menționat că este important ca aceste inițiative „frumoase” să fie valorificate.

Amintim că Adunarea Populară din UTA Găgăuzia a refuzat să aloce 5,6 milioane de lei pentru construcția unui nou bloc al Liceului Teoretic „M. Eminescu” din Comrat. Contribuția autorităților locale ar fi fost nesemnificativă, comparativ cu cele peste 15 milioane de lei, care au fost acordate de Guvernul României.

Ulterior, sute de părinți ai căror copii învață sau ar dori să își facă studiile în singurul liceu românesc din Comrat au inițiat o petiție prin care solicită Adunării Populare din UTA Găgăuzia să-și revizuiască decizia.

Pentru a nu tergiversa demararea lucrărilor de construcție, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării urmează să transmită o scrisoare de garanție privind asigurarea acoperirii contribuției autorității publice locale în cadrul sub-proiectului „Lucrări de construcție a blocului de studii la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din mun. Comrat, UTAG”.