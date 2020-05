Binele fără frontiere – medicii români și moldoveni pe același front de luptă cu COVID-19

❤️Binele fără frontiere – medicii români și moldoveni pe același front de luptă cu COVID-19!🙏Au împărțit frățește turele de noapte și orele petrecute la căpătâiul pacienților infectați cu noul tip de coronavirus. Ei spun că sunt gata să revină oricând pentru a fi alături de doctorii moldoveni.„Timp de două săptămâni am activat în secția de Terapie Intensivă a Institutului de Medicină Urgentă. Împreună cu medicii din Republica Moldova am stat de o parte și de cealaltă a pacientului. În aceste clipe trebuie să ne ajutăm unii pe alţii şi să fim împreună”, spune Giorgiana Matei, medic specialist la Unitatea Primiri Urgente SMURD, Iaşi. World Health Organization in Moldova European Union in the Republic of Moldova

Publicată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova pe Marţi, 19 mai 2020