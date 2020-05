Un protest inedit împotriva tăierilor ilegale de păduri va avea loc la Sebeș, sâmbătă, ora 12:00. Manifestația se va desfășura la porțile grupului austriac Holzindustrie Schweighofer, Kronospan şi Egger, participanții nu vor coborî din mașini și vor respecta toate regulile de distanțare socială, anunță Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).

„În ultimele două luni, Partidul AUR a primit numeroase informații și semnale de la cetățeni din toate regiunile României cu privire la tăierile și transporturile de bușteni disproporționat de mari comparativ cu perioada anterioară. Până acum, ministrul Mediului și premierul României au bagatelizat problema și au încercat să evite dezbaterea publică, ducând subiectul în derizoriu. Dacă starea de alertă cu privire la Sars-Cov-2 este temporară, starea de alertă civică față de hoție, ilegalități, nedreptăți și exploatarea sălbatică a pădurilor României trebuie să fie permanentă”, a declarat George Simion, copreședinte AUR.

„Jaful pădurilor a luat o și mai mare amploare în perioada stării de urgență, cu grave consecințe economice și sociale, generate și de transformarea pieței exploatării buștenilor într-un oligopol controlat de companiile Schweighofer, Kronospan și Egger”, a menționat Claudiu Târziu, copreședinte AUR.

„Dorim ca antreprenorii români și românii să fie principalii beneficiari ai exploatării lemnului – o exploatare sustenabilă, o exploatare de lungă durată. Nu înțeleg de ce aceste companii, Schweighofer, Kronospan, Egger, au prioritate la achiziția de lemn față de producătorii români. Nu înțelegem de ce s-au distrus multe locuri de muncă ale românilor din industria lemnului. Lemnul care pleacă din România trebuie să plece sub o formă finită. Adică, trebuie investit în fabricile de mobilă, în valoare netă pe care s-o adăugăm. Nu putem fi ultima țară bananieră care exportă lemn sub formă brută. Complicitatea clasei politice este evidentă, tot așa cum și românii se pot considera complici din moment ce permit în continuare comiterea acestei crime de mediu. Să faci poze, să dai like sau share pe rețelele de socializare nu este suficient. Tăierile de păduri au loc în viața reală, ori la Sebeș se află principalii beneficiari ai acestei practici infracționale”, explica recent Simion.

Opriți jaful din pădurile naționale! Ludovic Orbán: „Campania împotriva companiei austriece Holzindustrie Schweighofer. Cred că 80% din lemnul pe care ei îl procesează la ora actuală este de import.”Hai să vedeți și adevărul!Linkul promis: https://www.partidulaur.ro/adeziune Publicată de George Simion pe Sâmbătă, 11 aprilie 2020

Potrivit unui studiu Global Forest Watch, din 2001 până în 2018, România a pierdut 336.000 de hectare de pădure, ceea ce echivalează cu o scădere de 4.2% față de suprafața împădurită existentă în anul 2000. Un alt raport al Greenpeace scoate la iveală că din 2005 şi până în prezent, mai există doar jumătate din cele 250.000 de hectare estimate acum 14 ani.